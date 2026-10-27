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Erste Bank Open: Cobolli folgt Zverev und Alcaraz ins Achtelfinale

Flavio Cobolli hat seine Erstrundenpartie gegen Grigor Dimitrov bei den Erste Bank Open in Wien zu später Stunde für sich entschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2026, 23:47 Uhr

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© GEPA pictures Flavio Cobolli steht im Achtelfinale

Nach den topgesetzten Alexander Zverev und Carlos Alcaraz hat bei den Erste Bank Open in Wien auch die Nummer vier des Turniers das Achtelfinale erreicht. Flavio Cobolli setzte sich in der ersten Runde gegen Wildcard-Inhaber Grigor Dimitrov mit 6:4, 3:6 und 6:3 durch.

Cobolli und Dimitrov lieferten sich in der Stadthalle ein ausgeglichenes Duell, das der diesjährige French-Open-Finalist nach 2:15 Stunden Spielzeit letztlich für sich entschied.

Im Achtelfinale trifft Cobolli, der dieser Tage um seine erstmalige Teilnahme an den ATP Finals spielt, auf seinen Landsmann Matteo Berrettini. Der 30-Jährige hatte sich bereits am Montag gegen Tomas Martín Etcheverry in zwei Sätzen behauptet.

Hier das Einzel-Tableau in Wien