ITF World Tennis Tour Junior Finals: Behrmann und Mackenzie verpassen das Halbfinale

Der Österreicher Thilo Behrmann und der deutsche Jungprofi Jamie Mackenzie sind bei den ITF World Tennis Tour Junior Finals ausgeschieden. Die Gruppenphase übersteht mit Vincent Reisach jedoch ein weiterer deutscher Spieler, der ungeschlagen in das Halbfinale einzieht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2026, 13:48 Uhr

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© GEPA Pictures Thilo Behrmann verpasst das Halbfinale bei den Junior Finals in Chengdu.

Thilo Behrmann und Jamie Mackenzie verpassten am Freitag den Halbfinaleinzug bei den ITF World Tennis Tour Junior Finals. Damit steht mit Vincent Reisach nur ein deutschsprachiger Spieler in der Runde der letzten vier Spieler. Der DTB-Spieler gewann auch sein drittes Match der Gruppenphase mit 6:3 und 6:4 gegen den Bulgaren Dimitar Kisimov.

Für Behrmann ist hingegen nach der Gruppenphase Schluss. Der aktuell Dritte in der Junioren-Weltrangliste musste sich dem US-Amerikaner Keaton Hance beugen, der das entscheidende Duell um den Halbfinaleinzug mit 6:4 und 6:4 gewinnen konnte. Auch Jamie Mackenzie ereilte dieses Schicksal gegen einen US Boy.

Mackenzie verliert in drei Sätzen

Der topgesetzte Akteur im Jahresendturnier der Junioren musste mit 2:6, 6:4 und 4:6 gegen Jordan Lee eine bittere Dreisatzniederlage verkraften, wodurch es wie bei Behrmann mit einem Sieg und zwei Niederlagen nicht zur Halbfinal-Teilnahme im chinesischen Chengdu reicht.

Vincent Reisach spielt am Samstag gegen den Slowenen Ziga Sesko um den Einzug in das Endspiel. Im vergangenen Jahr gewann das Event mit Max Schönhaus ebenfalls ein deutscher Spieler.

Hier die Gruppenübersicht der ITF World Tennis Tour Junior Finals