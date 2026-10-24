ITF World Tennis Tour Junior Finals: Vincent Reisach scheitert im Halbfinale, Behrmann spielt um Platz fünf

Die ITF World Tennis Tour Junior Finals sind für Vincent Reisach beendet. Die deutsche Nachwuchshoffnung unterlag im Halbfinale dem US-Amerikaner Jordan Lee mit 3:6 und 5:7. Thilo Behrmann spielt am Sonntag um den fünften Platz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.10.2026, 11:50 Uhr

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© Getty Images Vincent Reisach ist im Halbfinale der ITF Junior Finals ausgeschieden.

Hatte Vincent Reisach in der Gruppenphase der ITF World Tennis Tour Junior Finals in Chengdu noch alle Matches für sich entscheiden und seine Gruppe damit souverän gewonnen, so kam am heutigen Samstag die Ernücherung für den 17-Jährigen im Halbfinale des Jahresendturniers der besten Junioren. In zwei Sätzen unterlag Reisach dem US-Boy Jordan Lee glatt in zwei Sätzen.

Vor allem das Ende des Matches war für den Deutschen besonders bitter, als Jordan Lee mit dem späten Break das Match für sich entscheiden konnte. Lee spielt am Sonntag um die Krone der Junior Finals gegen den Slowenen Ziga Sesko. Der Sieger der Partie wird Nachfolger von Max Schönhaus, der im letzten Jahr triumphierte.

Behrmann spielt um den fünften Platz

Um den fünften Platz spielt der Österreicher Thilo Behrmann, der nach Gruppenphase den Einzug in Halbfinale verpasste. Behrmann gewann in drei Sätzen gegen Yannik Alvarez aus Puerto Rico, der damit auch seine vierte Partie bei den Junior Finals verloren hat. Alvarez trifft auf Jamie Mackenzie, der nach einem 6:0 im ersten Satz gegen den Bulgaren Dimitar Kisimov aufgeben musste. Kisimov fordert damit am Sonntag Thilo Behrmann im Match um den fünten Platz.

Hier die Gruppenübersicht der ITF World Tennis Tour Junior Finals