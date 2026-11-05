Neue DEFYER-Schlägerserie von Wilson: "Das Feedback der Spieler ist für uns das wichtigste Kriterium"

Die DEFYER-Schlägerserie von WILSON ist der neue große Erfolg der renommierten Marke aus den USA. Im Interview mit tennisnet.com gibt es einen Einblick in den umfassenden Entwicklungsprozess.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 12:14 Uhr

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© Wilson Die neue DEFYER-Schlägerserie von Wilson im Check - Entwickler & Profis im Gespräch

Für Marken wie Wilson ist die Weiterentwicklung der erfolgreichen Produktpalette ein wichtiges Kriterium, um die eigenen Spieler zufriedenzustellen. Diese Herausforderung ist nicht einfach und benötigt vor allem viel Zeit. Mit der neuen DEFYER-Schlägerserie begeistert WILSON Profi- und Hobbyspieler gleichermaßen. Prominente Namen wie Holger Rune, Sebastian Korda oder auch Peyton Stearns schlagen mit den neuen Racket erfolgreich auf. Das ist das Ergebnis eines langen Prozesses, wie David Packowitz, Senior Manager of Perfomance Rackets, im Interview mit tennisnet.com verrät.

tennisnet.com: Was ist die größte Herausforderung bei der Weiterentwicklung einer bereits erfolgreichen Schlägerserie?

David Packowitz: DEFYER ist eine völlig neue Produktlinie von Wilson. Wir konnten also bei null anfangen. Das ist oft sogar noch anspruchsvoller als die Weiterentwicklung eines bestehenden Produkts, da man auf keinerlei Vorarbeit aufbauen kann. Da wir jedoch einen sehr engen Austausch mit unseren Spielern pflegen, wussten wir genau, was sie sich von einem Schläger mit viel Power und Spin wünschen. Die Herausforderung bestand darin, dies in einen Schläger umzusetzen, der auf höchstem Niveau überzeugt und auf dem Platz zudem noch fantastisch aussieht.

Wie wichtig ist das Feedback von Profispielern? Wer liefert sonst noch Feedback und zu welchem ​​Zeitpunkt geschieht das?

Das Feedback der Spieler ist für uns das wichtigste Kriterium, um zu entscheiden, ob ein Design weiterverfolgt wird. Da wir die „DEFYER“-Serie für Spieler auf Profi-Niveau entwickelt haben, war das Feedback von Profis hier von entscheidender Bedeutung. Wir bewerten die Daten anhand verschiedener Parameter; erfüllt ein Schlägerdesign diese Anforderungen nicht, wird es entweder überarbeitet oder verworfen. Bei anderen Produktlinien kann der Kreis der Tester ganz anders aussehen. Wir sind überzeugt, dass wir die beste Ausrüstung auf dem Markt entwickeln. Einfach deshalb, weil wir unsere Spieler so gut kennen und genau wissen, was sie benötigen, um auf dem Platz Höchstleistungen zu erbringen.

© Wilson

Wie viele Entwicklungsstufen durchläuft ein neuer Schläger, bevor er der Öffentlichkeit präsentiert wird?

Ein typischer Entwicklungsprozess kann ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen. Die Anzahl der Iterationen in diesem Zeitraum kann dabei stark variieren. Manchmal finden wir schon früh die richtige Lösung, in anderen Fällen dauert es sogar länger als zwei Jahre. Wenn die Spieler nicht absolut begeistert sind, bringen wir das Produkt nicht auf den Markt. So einfach ist das.

Welches Material oder welches technologische Merkmal hat in den letzten zehn Jahren einen echten Wendepunkt in der Schlägerentwicklung markiert?

“FortyFive” war eine bahnbrechende Innovation, die zur Entwicklung der “Clash”-Serie führte und unser Verständnis von Tennisschlägern maßgeblich erweitert hat. Diese Innovation eröffnete uns völlig neue Möglichkeiten, um den Spielern einen echten Mehrwert zu bieten.

Was zeichnet die DEFYER-Serie besonders aus?

DEFYER bietet Spielern auf Spitzenniveau kraftvollen Spin. Dies wird durch die “Torq Shaft”-Technologie, den “Airfoil”-Bumper und die “Optimized Lateral Bending”-Konstruktion (die auf der “FortyFive”-Technologie basiert) erreicht.

Wie muss ein Tennisschläger beschaffen sein, um ideal für Spieler geeignet zu sein, die mit viel Spin agieren?

Es ist eine Kombination aus technischen Spezifikationen, Industriedesign und Ingenieurskunst. Für viel Spin muss ein Schläger zunächst so konzipiert sein, dass er schnell durch die Luft gleitet, den Ball optimal greift, für starken Spin sorgt und eine erstklassige Stabilität bietet. All diese Faktoren sind im DEFYER vereint, was ihn zu einem der besten Schläger für kraftvolles Spin-Spiel auf dem Markt macht. Wenn man den DEFYER in die Hand nimmt, hat man sofort das Gefühl, den Platz dominieren zu können. Und genau das ist beabsichtigt.