Die neue DEYFER-Schlägerserie von WILSON: Gemacht für maximalen Spin

Mit der DEYFER-Schlägerserie begeistert WILSON nicht nur Spitzenspieler wie Holger Rune, Peyton Stearns oder den aufstrebenden französischen Jungstar Moise Kouame - sondern auch alle ambitionierten Hobbyspieler, die ihre Gegner mit maximalem Spin aus dem Platz treiben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2026, 11:15 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Wilson Holger Rune schlägt mit dem neuen WILSON DEYFER auf

Wer genau aufgepasst hat, weiß es natürlich längst: Moise Kouame hat in Roland-Garros 2026 als jüngster Spieler seit über 20 Jahren die dritte Runde bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht - und dabei mit dem Prototyp des DEYFER von Wilson Sporting Goods aufgeschlagen. Und auch Holger Rune schwört bei seiner Rückkehr nach fast einjähriger Verletzungspause auf das neue Racquet aus dem Hause Wilson. Ebenso wie Sebastian Korda oder Peyton Stearns.

© Wilson

Warum? Weil sich die Spielbedingungen auf der Profi-Tour permanent ändern. Und Wilson diesen Veränderungen mit der Entwicklung der DEYFER-Schlägerserie Rechnung trägt. Der Defyer setzt neue Maßstäbe in der Schlägerentwicklung und verknüpft dabei vom Motorsport inspirierte Designprinzipien mit modernster Tennistechnologie. Das Ergebnis ist ein Schläger für Spieler, die allerhöchste Leistungsstandards erwarten.

Holger Rune war jedenfalls gleich Feuer und Flamme. „Als ich zum ersten Mal mit Wilson Testspiele absolviert habe, hat mich dieser Schläger sofort angesprochen“, erklärt der Däne.„Sie haben mich auf meinem Weg der Genesung sehr unterstützt, und ich kann es kaum erwarten, mit dem DEYFER anzutreten, sobald ich wieder auf dem Platz stehe.“

Was zeichnet die DEYFER-Schlägerserie, wie etwa den DEYFER v1, ganz besonders aus?

Torq Shaft: Robuste, sich verjüngende Schäfte sorgen für hohe Stabilität und gleichzeitig für eine gewisse Flexibilität im Rahmen, was kraftvolle Schläge von der Grundlinie erleichtert.

Airfoil Bumper TM : Ein speziell entwickeltes aerodynamisches Design, das den Luftwiderstand verringert und so die Beweglichkeit und die Beschleunigung des Schlägerkopfes erhöht.

Si3D TM : Optimierte seitliche Flexibilität, dank der mit jedem Modell ein starker Spin erzielt werden kann.

Wilson Red: In Anlehnung an das ikonische rote Logo von Wilson verwenden wir die Farbvariante „Adrenalyn Red“, die ins Auge sticht.

Dass der DEYFER mit verschiedenen Modellen aufwartet, versteht sich von selbst. Die Schläger sind in vier Ausführungen (100, 100L, 100UL, 98 Pro) zu Preisen zwischen 240 und 290 € verfügbar.

