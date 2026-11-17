interwetten: Hol Dir Deine Freebet zum Spitzentennis in Turin!

Spitzentennis in Turin und dazu ein Extra? Das gibt es mit der 20-Euro-Freebet von interwetten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.11.2026, 17:14 Uhr

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© interwetten Mit interwetten gibt es natürlich auch bei den ATP Finals in Turin wieder die Chance auf eine Freebet

Wie in den vergangenen Jahren auch schlagen die acht Saisonbesten bei den ATP Finals in Turin auf. Dazu gehört natürlich auch Alexander Zverev, die aktuelle Nummer eins der Welt. Oder Carlos Alcaraz, der im Herbst die ATP-Turniere in Tokio, Wien und Paris gewinnen konnte. Holt sich einer der beiden Favoriten den Titel in der Inalpi Arena - oder schlägt vielleicht einer der vier Debütanten (Flavio Cobolli, Frances Tiafoe, Rafael Jodar, Arthur Fils) zu?

Für hochklassiges Tennis ist in jedem Fall gesorgt. Zumal Titelverteidiger Jannik Sinner ja wegen seiner Kniebeschwerden passen musste.

Und wer das Turnier mit einem Bonus begleiten möchte, der ist bei interwetten wie gewohnt bestens aufgehoben: Denn wenn man bei interwetten eine Einzahlung von 10.- Euro leistet, bekommt man dafür eine Freebet im Wert von 20.- Euro. Wie genau das funktioniert, das erfahrt Ihr hier!