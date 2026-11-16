Testet den neuen KUIKMA Power Pro!

Jetzt seid Ihr am Zug - denn wir suchen drei bis fünf Testpersonen für die neue KUIKMA Power Pro Schlägerserie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2026, 12:26 Uhr

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© Decathlon Decathlon ruft zum Schlägertest auf

Jetzt ist die Zeit, in der man sich gemütlich auf die kommende Freiluft-Saison vorbereiten und neues Material testen kann. Und da hätten wir etwas für Euch: nämlich die Kuikma Power Pro Schlägerserie von Decathlon. Und da stehen mehrere Modelle zur Auswahl:

Power Pro V3 (Erwachsene): Maximiere deine natürliche Kraft. Der Power Pro wurde für Spieler entwickelt, die nach Explosivität suchen. Maximale Kontrolle für deinen Schwung und kompromisslose Stabilität, wenn es auf dem Platz schnell wird. Die Neuauflage unseres Schlägers liefert dir ein noch saubereres Schlaggefühl – für direktes Feedback und kompromissloses Tempo von der Grundlinie. Damit er perfekt zu deiner Physis und deinem Spielstil passt, ist der Power Pro in drei Gewichtsklassen erhältlich: 270 g, 285 g und 300 g

Power Pro JR (Kinder): Inspiriert vom Erwachsenenmodell ist der Power Pro Jr ein super Kompromiss zwischen Power, Handling und Kontrolle. Ideal für junge Turnierspieler auf der Suche nach Power und Kontrolle - erhältlich in 25 und 26 Zoll.

© Decathlon Der Kuikma Power Pro V3 (300g)

Als Testperson kommen alle Tennisspieler und -spielerinnen in Frage, auch solche, die noch nicht 18 Jahre alt sind (da bedarf es lediglich des Einverständnisses der Erziehungsberechtigten).

https://www.instagram.com/tennisnetnews/p/DfsSdgfjgf8/

Teilnehmen könnt Ihr über diesen Post. Schreibt einfach in die Kommentare, warum Ihr die die richtigen Tester für die KUIKMA Power Pro Serie seid.