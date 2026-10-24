Gut hydriert durch den Winter: waterdrop® präsentiert drei neue Microdrinks

Auch in der kalten Jahreszeit sollte man auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Mit drei neuen, limitierten Microdrinks bringt waterdrop® jetzt winterliche Geschmacksrichtungen ins Glas – erstmals sowohl für den heißen als auch den kalten Genuss.

von tennisnet-Redaktion

zuletzt bearbeitet: 24.10.2026, 11:13 Uhr

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© waterdrop® Die neue waterdrop® Hydration + Immunity Collection.

Während wir im Sommer meist automatisch häufiger zur Wasserflasche greifen, gerät das regelmäßige Trinken im Winter schnell in Vergessenheit. Dabei ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr auch bei niedrigen Temperaturen wichtig – nicht zuletzt für alle, die regelmäßig auf dem Tennisplatz stehen.

Passend zur kalten Jahreszeit erweitert waterdrop® deshalb sein Sortiment um die limitierte Hydration + Immunity Collection. Die drei neuen Sorten Cranberry Acerola, Ginger Lemon und Spiced Plum sollen für Abwechslung in der täglichen Trinkroutine sorgen und lassen sich sowohl heiß als auch kalt genießen.

Drei winterliche Geschmacksrichtungen

Von fruchtig-herb bis angenehm würzig: Cranberry Acerola kombiniert Cranberry mit Acerola, während Ginger Lemon auf die Verbindung von Ingwer und Zitrone setzt. Spiced Plum rundet die neue Kollektion mit dunkler Pflaume und einer feinen Pfeffernote ab.

Neben dem Geschmack enthalten die neuen Microdrinks auch Vitamin C und Zink. Beide Mikronährstoffe tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei. Vitamin C trägt außerdem zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

Gerade im sportlichen Alltag lohnt es sich, auf regelmäßiges Trinken zu achten. Denn auch wenn die Temperaturen sinken und das Durstgefühl weniger ausgeprägt ist, benötigt der Körper weiterhin ausreichend Flüssigkeit.

Eine neue Trinkroutine für die kalte Jahreszeit

Begleitet wird die Kollektion von einer winterlichen Kampagne unter dem Motto „Immunity is an inside job“. Im Mittelpunkt steht das fiktive „Hôtel Immunité“, in dem ein unsichtbarer Concierge namens Monsieur Gustave für das Wohlbefinden seiner Gäste sorgt.

Mit der neuen Kollektion möchte waterdrop® dazu motivieren, auch im Winter bewusster auf die eigene Trinkroutine zu achten – ob mit einer warmen Tasse nach dem Tennistraining oder einem erfrischenden Getränk zwischendurch.

Die limitierteHydration + Immunity Collection ist ab dem 22. Oktober online sowie in den waterdrop® Stores erhältlich.