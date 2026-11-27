HEAD und Jannik Sinner: 15 Jahre Erfolgspartnerschaft müssen gefeiert werden!

HEAD und Jannik Sinner feiern das 15-jährige Jubiläum ihrer Erfolgspartnerschaft mit einer Besonderheit: dem SPEED Sinner 2026!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.11.2026, 09:36 Uhr

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© HEAD Jannik Sinner und HEAD - diese Partnerschaft zeitigt seit 15 Jahren Erfolge

Jannik Sinner und HEAD - diese beiden Marken sind im Tennissport unzertrennbar miteinander verbunden. Und das schon mehr als eine Dekade lang. Tatsächlich hielt der junge Jannik Sinner schon vor 15 Jahren zum ersten Mal einen HEAD-Schläger in der Hand. Die Anfänge im Juniorenbereich entwickelten sich zu einer der beständigsten Partnerschaften im Profitennis – einer Verbindung, die weit über einen Sponsoringvertrag hinausgeht und von gegenseitigem Vertrauen und einer engen Zusammenarbeit geprägt ist.

© HEAD Schlichte Eleganz - Der SPEED Sinner von HEAD

Zur Feier des 15-jährigen Jubiläums hat HEAD nun den SPEED Sinner 2026 auf den Markt gebracht. Ein Schläger, der all das mit sich bringt, was sich Jannik Sinner von seinem Spielgerät erwartet. Und das auch ambitionierten Hobbyspielern viel Spaß machen wird. Dieser Schläger wurde so konzipiert, dass er Jannik Sinners Setup auf höchstem Profiniveau so präzise wie möglich widerspiegelt. Eine Konfiguration, die über Jahre hinweg verfeinert wurde – mit einem einzigen Ziel: kompromisslose Performance.

Der Schläger verfügt über ein 16 × 19-Besaitungsbild – die Grundlage für das Tempo, das Sinners Spiel auf höchstem Niveau auszeichnet. Mit einem Gewicht von 304 g und einem Balancepunkt von 324 mm orientieren sich die technischen Spezifikationen so nah wie möglich an Janniks Setup. Die Hy-Bor-Technologie ist im Schaft integriert und sorgt für mehr Stabilität beim Ballkontakt. Das Ergebnis ist ein solides, direktes Spielgefühl, das die Präzision und Kontrolle unterstützt, die Janniks Spiel auszeichnen. Tenniskenner wissen natürlich: Wie bei jedem professionellen Setup ist auch Janniks genaue Konfiguration individuell abgestimmt und kann variieren.

Schlichte Eleganz - ganz im Sinne von Jannik Sinner

Das Layout ist maßgeschneidert nach dem Geschmack des sechsmaligen Grand-Slam-Champions. Das Farbkonzept greift die italienischen Nationalfarben – Grün, Weiß und Rot – auf und besticht durch eine schlichte Eleganz, die auch Sinners Auftreten auf dem Platz auszeichnet. Sein persönliches Fuchsemblem, das mittlerweile fest mit seiner Identität im Tennissport verbunden ist, wird durch ein individuelles SPEED-Logo in den italienischen Nationalfarben ergänzt.

© HEAD Der Speed Sinner 2026 von HEAD

Zur aktuellen Kollektion des SPEED Sinner 2026 gehört auch eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Saiten, eine Schlägertasche und Griffbänder. Diese ergänzen den Schläger und ermöglichen es Spielern, ihr individuelles Setup ganz im Sinne von Janniks Spielphilosophie zusammenzustellen.