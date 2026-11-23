Welcher WILSON-Schläger passt zu Deinem Spieltyp?

Bringst Du enormen Spin und viel Tempo auf den Court? Oder genießt Du es, wenn Dein Schläger einen größeren Sweet Spot hat? Die Modelle der Wilson DEFYER Serie haben für beide Vorlieben etwas im Angebot. Aber da sind ja noch ganz andere Klassiker!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.11.2026, 12:20 Uhr

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© Wilson Der Wilson DEFYER macht vielen unterschiedlichen Spielertypen Spaß

So unterschiedlich die Spielstile und -typen sind, am Ende zählen im Tennis ja neben dem Wunsch, den letzten Punkt eines Matches zu gewinnen, auch softe Faktoren wie Komfort bei und Spaß am Spielen. Aber klar: Wer wie Holger Rune, WTA-Finals- und French-Open-Siegerin Mirra Andreeva oder Peyton Stearns mit Ambitionen auf einen Tenniscourt geht, der sollte auch ein Spielgerät in Händen halten, das die Gegner das Fürchten lehrt. Etwa mit einer Kombination aus Tempo und Spin, die sich im Fachjargon ja zu einem “heavy” Spielstil vereinen. Oder aber mit einer etwas höheren Fehlermarge. Oder darf es doch das “All-Court-Spiel” sein, das Roger Federer mit seinem Wilson-Racket so mühelos aussehen ließ?

Wer sich für den Kauf eines Tennis-Racquets entscheidet, der sollte folgende Komponenten im Auge behalten: Gewicht, Griffgröße, Schlägerkopfgröße. Wie Ihr dabei vorgehen könnt, seht Ihr hier.

Bei Wilson ist für jeden Spielertyp eine Option zu finden. Und diese sehen wie folgt aus:

Wilson Ultra : Für Spieler, die von der Grundlinie aus permanent hohes Tempo gehen

: Für Spieler, die von der Grundlinie aus permanent hohes Tempo gehen Wilson Clash : Für Spieler, die mühelos über den gesamten Court ihre Power ausspielen

: Für Spieler, die mühelos über den gesamten Court ihre Power ausspielen Wilson Defyer: Für Spieler, die von der Grundlinie aus mit noch mehr Spin und “heavy” Bällen dominieren wollen

Wilson RF : Für Spieler, deren Metier der Spin ist - von überall auf dem Court

: Für Spieler, deren Metier der Spin ist - von überall auf dem Court Wilson Blade : Für Spieler, die gerne die Kontrolle über das Spielgeschehen von der Grundlinie aus haben

: Für Spieler, die gerne die Kontrolle über das Spielgeschehen von der Grundlinie aus haben Wilson Pro Staff : Für Spieler, die den gesamten Court kontrollieren wollen

: Für Spieler, die den gesamten Court kontrollieren wollen Freizeit- und Anfänger-Schläger von Wilson : Einsteigermodelle für all jene, die sich dem Tennissport erst annähern

: Einsteigermodelle für all jene, die sich dem Tennissport erst annähern Junioren- und Kinder-Racquets von Wilson: Altersgerechte Modelle für den Nachwuchs, bevor dieser in das Erwachsenen-Tennis einsteigt

Egal, welche Wahl Ihr trefft: Mit einem Schläger von Wilson liegt Ihr richtig.