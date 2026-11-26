Gewinnt eine Tennis-Auszeit im legendären Stanglwirt!

Tennisfans aufgepasst! Wir verlosen eine Tennis-Auszeit im 5-Sterne Bio- und Wellnessressort Stanglwirt in Tirol!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.11.2026, 14:07 Uhr

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Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Der Stanglwirt in Going bei Kitzbühel ist der Klassiker unter den Tennis-Hotels! Hier veranstalten auch namhafte Tennisspieler und erfahrene Coaches regelmäßig Camps – eine besondere Gelegenheit, die eigene Technik zu verbessern und von den Profis zu lernen.

Kein Wunder: Der Stanglwirt bietet auch das perfekte Paket für Wellness-Freunde, mit dem Stanglwirt Spa, der Wellnesswelt mit Sole-Pool, 25-Meter-Profi-Sportschwimmbecken, Natur-Badesee und Outdoor-Relaxzone.

Für alle, die ihr Tennis verbessern wollen? Ist der Stanglwirt sowieso erste Anlaufstelle. Fünf Hallenplätze, vier neue Sandplätze und Allwettercourts ("Red Courts") mit Flutlicht stehen allen Gästen zur Verfügung, dazu zwei Padel-Plätze outdoor und einer indoor.

Und wer sein Tennis verbessern will? Kann das natürlich auch. Denn die Peter Burwash International Tennisschule zeigt, wie viel Spaß es machen kann, Tennis zu lernen! Und hat immer wieder Profis als Gäste-Coaches zu Gast - unter anderem waren schon Tommy Haas und die Bryan-Brothers für Tenniscamps vor Ort.

Überzeugt? Dann macht mit bei unserem Gewinnspiel!

Gewinnen könnt ihr bei uns…

2 Übernachtungen für 2 Personen in einer schönen Einheit

in einer schönen Einheit Inklusive Stanglwirt-Verwöhn-Frühstück mit reichhaltiger Auswahl (unter anderem Bio-Produkten aus unserer eigenen Landwirtschaft) und Abendessen in unserem Restaurant Dreiklang

mit reichhaltiger Auswahl (unter anderem Bio-Produkten aus unserer eigenen Landwirtschaft) und Unsere Stanglwirt-Inklusivleistungen, darunter: Entspannung in unseren weitläufigen SPA und Wellnesswelten mit Sole-Pool, Sportschwimmbecken, verschiedenen Saunen, Dampfbad und gemütlichen Ruhebereichen Nutzung unseres 500 m² großen Fitnessgartens mit Kardio- und Kraftbereich sowie Teilnahme am abwechslungsreichen Kursprogramm, etwa mit Yoga, Pilates und Stretching

1 Stanglwirt Sportmassage pro Person

pro Person 1 Stunde auf einem unserer exklusiven Tenniscourts mit Blick auf den Wilden Kaiser für euer gemeinsames Match

Einlösbar ist der Gewinn von Sonntag bis Donnerstag, außerhalb der Ferienzeiten und nach Verfügbarkeit.

So gewinnt ihr!

Kommentiert bis 11. Dezember in euren Social-Media-Accounts, warum ausgerechnet IHR zum Stanglwirt wollt, markiert eure Belgeitung und erklärt uns, warum ihr das perfekte Duo seid!

Wir wünschen viel Erfolg!