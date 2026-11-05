Der Stanglwirt: Das Top Tennis Resort in den Alpen - 365 Tage im Jahr

Der Stanglwirt in Going bei Kitzbühel ist einfach legendär. Als Urlaubsdestination für Familien, Sport- und Tennisliebhaber, aber auch als Treffpunkt der Stars im Tennis oder Skisport.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2026, 11:56 Uhr

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Wenn es im Winter ein gesellschaftliches Event gibt, das man nicht versäumen sollte, dann ja wohl die Weißwurst-Party beim Stanglwirt, bei der sich alljährlich Stars aus Sport und Kultur auf die Hahnenkammrennen einstimmen. Im Sommer wiederum gastiert das ProAm-Turnier der Generali Open traditionell am Fuß des Wilden Kaisers. Und Alexander Zverev, mittlerweile zweimaliger Grand-Slam-Champion und Nummer eins der ATP-Weltrangliste, gastiert alljährlich beim Stanglwirt.

Was macht dessen besonderen Charme aus?

Der Stanglwirt ist ein Bio-Bauernhof mit integriertem Fünf-Sterne-Luxushotel und begrüßt alle Gäste seit mehr als 400 Jahren mit authentischer Tiroler Gastlichkeit sowie einem unvergleichlichenAngebot an hochwertigen Freizeit-, Sport- und Erholungsmöglichkeiten. Mit direktem Blick auf das atemberaubende Bergpanorama des „Wilden Kaisers“ werden die Gäste sich im seit 1722 in Familienhand geführten Bio- und Wellnesshotel auf Anhieb wie „daheim“ fühlen.

Neben der herausragenden Gastronomie bietet der Stanglwirt natürlich auch perfekte Möglichkeiten, um aktiv zu werden. Was insbesondere für Tennis-Liebhaber gilt: Fünf perfekte Hallenplätze (Schöpp Champion Granulat), Outdoor vier neue Sandplätze sowie drei Red Courts mit Kunstrasen bieten den Gästen beste Bedingungen für Ihren Tennisurlaub. Die Red Courts sind dank ihres Allwetterbelags auch bei leichtem Regen beziehungsweise direkt nach einem Regenschauer bespielbar und verfügen zusätzlich über Flutlicht. Ergänzt wird die neue Outdoor-Sportwelt durch zwei Outdoor-Padelplätze mit Flutlicht. Auch indoor steht ein Padelplatz bereit.

Für professionelle Betreuung ist natürlich auch gesorgt: Das Team der renommierten und weltberühmten " Peter Burwash International Tennisschule " (PBI) fördert und fordert die ambitionierten Tennisgäste ganz individuell im Training auf den hochwertigen Plätzen des Stanglwirts. Weshalb das Hotel auch zu einem der Top 10 Tennis Resorts der Welt gewählt wurde. Die Trainer des PBI gehen dabei auf die individuellen Stärken und Wünsche der Gäste ein, sei es bei Einzelstunden, Tenniscamps u.a. mit Tennislegenden wie Tommy Haas oder speziellen Angeboten für Kinder und Jugendliche. Die Lage des Stanglwirts direkt am Fuße des beeindruckenden Wilden Kaisers sorgt dabei für eine einzigartige Bergkulisse.

Wer an seiner Fitness arbeiten möchte, findet im 500 m2 großen, top-ausgestatteten Fitnessgarten hervorragende Möglichkeiten, um ins Schwitzen zu geraten. Zur Einweisung an modernsten LifeFitness-Geräten (Kraft & Cardio) oder einem Personal Training steht ein qualifiziertes Trainerteam gerne zur Verfügung. Trainiert werden kann übrigens rund um die Uhr. Das Boxtraining im professionellen Boxring ergänzt das Angebot und verbindet Ausdauer, Kraft und Koordination zu einem dynamischen Ganzkörpertraining.

Darüber hinaus gibt es ein abwechslungsreiches Bewegungsangebot, bestehend aus verschiedenen Out- und Indoor-Aktivitäten, wie z.B. Yoga, Pilates, Nordic Walking, Wanderungen, Rückenfit, Stretching u.v.m. Die Teilnahme an den Kursen ist für die Gäste des Stanglwirts kostenlos.

Nach dem Tennistraining, den Aktivitäten im Fitnessgarten oder unter freiem Himmel rundet man den perfekten Urlaubstag im Stanglwirt im preisgekrönten 5-Sterne-Spa des Wellnessresorts ab - auf einer Größe von sagenhaften 12.000 Quadratmetern. Ganz konkret sehen die Angebote so aus:

Stanglwirt Spa : ca. 1.500 Quadratmeter mit 18 Behandlunssuiten und Nail-SPA

: ca. 1.500 Quadratmeter mit 18 Behandlunssuiten und Nail-SPA Wellnesswelt (ab 15 Jahren): ca. 2.500 Quadratmeter u.a. mit Sole-Pool bei 36 Grad Celsius, 25 x 7 Meter Profi-Schwimmbecken mit Omega-Zeitmessung und dem Natur-Badesee mit Panorama-Eventsauna

(ab 15 Jahren): ca. 2.500 Quadratmeter u.a. mit Sole-Pool bei 36 Grad Celsius, 25 x 7 Meter Profi-Schwimmbecken mit Omega-Zeitmessung und dem Natur-Badesee mit Panorama-Eventsauna Familien-Wellnesswelt : ca. 3.110 Quadratmeter mit Felsen-Hallenbad mit Outdoor-Pool, Felsensaunalandschaft mit Salz-Grotte und Biosaunen

: ca. 3.110 Quadratmeter mit Felsen-Hallenbad mit Outdoor-Pool, Felsensaunalandschaft mit Salz-Grotte und Biosaunen Kinderwasserwelt : ca. 1.200 Quadratmeter inklusieve 120 Meter langer Wasserrutsche

: ca. 1.200 Quadratmeter inklusieve 120 Meter langer Wasserrutsche Outdoor-Relaxzone: ca. 5.128 Quadratmeter

Ob als krönender Abschluss nach einem Saunagang oder ultimative Erfrischung an einem heißen Sommertag: Ein Sprung in den liebevoll angelegten Natur-Badesee (21°C) lohnt einfach immer.