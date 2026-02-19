Rauriserhof

Leidenschaftliche Tennisspieler sind bei uns im Rauriserhof goldrichtig. Als einziges Tennishotel in Rauris sind wir der ideale Ort für alle, die ihr Match im Angesicht der Berge machen wollen.

Rauriserhof - Ihr Tennishotel in den Bergen

Das ganze Jahr über schätzen Tennisgäste die top gepflegte Anlage direkt am Hotel:

2 Sandplätze im Freien

1 Domo Advantage (Allwetterplatz) im Freien

2 Hallenplätze mit Domo Advantage Belag (spielt sich wie ein Sandplatz)

Eigener Tennistrainer für die Gäste

Tennispakete für Einzel-, Partner- und Gruppentraining

Tenniscamps & Trainigswochen

Gruppenreisen für Ihren Tennisverein

Partner von "Sunball Tennis & Reisen"

Ihr könnt übrigens noch bis Sonntag 22.2. am Ski-und Tennis-Gewinnspiel im Rauriserhof teilnehmen. Mehr Infos dazu findet ihr hier.

Das Special für Tennis-Asse: Die mit Abstand schönsten Tennisplätze in den Bergen findet man im Rauriserhof****.

Mitten in der Natur, umrahmt von spektakulärer Kulisse und auf Wunsch mit eigenem Tennistrainer im Hotel. Dazu kommt das Verwöhnprogramm im BergSpa mit Innen- und Außenpool, Saunen, Massagen, Kosmetik und vielem mehr.

Täglich köstliche Highlights aus der Rauriserhof Küche machen den Herbsturlaub unvergesslich. 4 Nächte schon ab € 399,00

Inkl. ¾ Verwöhnpension und Nationalpark Sommer Card

2x25 Minuten Massage aus dem BergSpa Programm

Gratis Nutzung der Tennisanlage (exkl. Trainerstunden)

Bis zu 3 Tage vor Reiseantritt stornierbar

Alle Infos online unter: https://www.rauriserhof.at/wanderhotel-preise/urlaubs-angebote/

Senden Sie gleich Ihre Anfrage an info@rauriserhof.at

Die Tennishalle wurde komplett renoviert und glänzt im neuen Kleid. Vor allem aber bietet Sie den einzigartigen Domo Advantage Belag der dem Spielen auf Sand absolut gleich kommt.

Sportlicher Alpengenuss im Rauriserhof

Wir freuen uns, direkt im Hotel ein großartiges Sport- und Verwöhn Angebot bieten zu können. Neben dem umfangreichen Wanderprogramm erwartet unsere Gäste eine top ausgestattete Tennisanlage mit Hallen- und Außenplätzen. Trainerstunden sind direkt im Hotel buchbar. Im komplett neu gestalteten Rauriserhof BergSpa mit großem Panorama Hallenbad, Massage & Beauty Angebot und verschiedenen Saunen wird man verwöhnt und findet Erholung. Die hervorragende Küche - und vor allem die familiäre Atmosphäre zeichnen den Rauriserhof aus!

Genuss und Kulinarik

In allen Preisen sind folgende kulinarischen Leistungen inkludiert:

Begrüßungsdrink mit Familie Mayr am Sonntag Abend

Rauriserhof Verwöhnpension mit: reichhaltigem Frühstücksbuffet mit Vital-Ecke und Eiergerichten direkt von unserer Live-Cooking Station kleinem Mittagssnack und Nachmittagsjause mit Süßem und Deftigem vom Buffet 5-Gang Abendmenü mit 3 Hauptspeisen zur Wahl und großem Salatbuffet

kulinarisches Wochenprogramm mit verschiedenen Themenabenden

Rauriserhof BergSpa

Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit und genießen Sie den Rauriserhof BergSpa.

Bei einer Massage oder Beautybehandlung tanken Sie neue Kraft und lassen sich verwöhnen. Nutzen Sie das großzügige Hallenbad mit Whirlpool, schwitzen Sie in den verschiedenen Saunen und Dampfbädern oder finden Sie zur Ruhe in einem der Ruheräume. Der wunderbare Duft nach Bergkräutern wirkt harmonisierend und der herrliche Blick auf die Rauriser Bergwelt lässt Sie schnell zur Ruhe kommen.

Freuen Sie sich auf:

8 x 15m großes Panorama Hallenbad (30C°) mit Whirlpool und neuem Ruheraum zum Lesen und Entspannen

südseitige Liegewiese mit reichlich Sonnenschein

Saunawelt mit:

Felsensauna mit Außenbereich - vor allem im Winter ein besonderer frische Kick im Schnee nach jedem Saunagang!

Bio Sauna 60 Grad - der sanfte Saunagenuss

Dampfbad

neue Infrarotkabine der Marke Physio Therm

Ruheraum mit Bergblick

dunkel Ruheraum für absolute Ruhe

Ruheraum zum Lesen und entspannen

kleine Erfrischungsgetränke, Nüsse und Trockenobst als Stärkung zwischendurch

Abkühlung in der Felsendusche

Umfangreiches Massageangebot - ausgeführt von professionell ausgebildeten Heilmasseuren.

Beauty für Händy und Füße

So lässt es sich beim Rauriserhof leben

Wohngefühl mit Herz und Stil

75 gemütliche Zimmer laden zum Faulenzen und Träumen ein. Genießen Sie 4* Komfort in verschiedenen Kategorien - so ist für jeden Anspruch das Richtige dabei. Garantiert bei allen Zimmern - der Blick auf die wunderschöne Bergwelt rund um das Hotel Rauriserhof.

Ausstattung der Zimmer:

BergSpa Tasche gefüllt mit Bademantel, Saunatücher, Badeschlappen für die Dauer Ihres Aufenthaltes

Kostenloses WLAN

Flatscreen-TV

Großteils Balkon oder Erker

Blick auf die wunderbare Bergwelt des Nationalpark Hohe Tauern

Auf Wunsch stellen wir gerne zur Verfügung: Gitterbett mit eigener Kinderbettwäsche, Babyphone, Wasserkocher, Hochstuhl, Wickelauflage, Windelkübel

Wandern und Erlebnis

Als Mitglied der WANDERHOTELS - best alpine ist der Rauriserhof Ihr Speziallist für Wanderurlaub und ganz besondere Naturerlebnisse. Von Montag bis Freitag haben Sie als Gast im Rauriserhof die Möglichkeit an einer geführten Wanderungen mit dem Wanderführer des Hauses teilzunehmen. Erleben Sie die besondere Bergwelt des Nationalpark Hohe Tauern hautnah und lassen Sie sich an die schönsten Plätze im Raurisertal entführen.

Im Raurisertal erwarten Sie 295 km markierte Wanderwege und über 40 bewirtschaftete Hütten. Viele kinderwagentaugliche Routen ermöglichen auch kleinen Bergfexen pures Vergnüngen auf der Alm. Es gibt viel zu entdecken z.B.:

Wasserspielplätze

Walderlebniswege

Der Talschluss Kolm Saigurn - gehört sicher zu den schönsten Europas und erinnert noch heute an die große Goldbergbauzeit.

"Tal der Geier" Bartgeier, Gänsegeier und Adler hautnah erleben

Rauriser Hochalmbahn und Greifvogelschau

Goldwaschen

Uvm.

Nationalpark Sommercard - in allen Hotelpreisen inklusive

60 attraktive Leistungen, von einem Ausflug zu den Krimmler Wasserfällen bis hin zur Auffahrt mit der Rauriser Hochalmbahnen und die Nutzung des Almtaxi ins Seidlwinkltal, sind mit der Nationalpark Card inkludiert. Sie können täglich jeweils eine Leistung gratis nutzen. Viele der weiteren Leistungen im Raurisertal und der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern erhalten Sie mit der Nationalpark Card stark ermäßigt.

Hotel Rauriserhof Betriebs GmbH & CoKG Marktstraße 6, 5661 Rauris, Österreich Tel.: +43-6544-6213, Fax: +43-6544-6213-90 info@rauriserhof.at https://www.rauriserhof.at/

