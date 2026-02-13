Gewinne ein Ski- und Tennis-Wochenende im Rauriserhof!

Ski und Tennis in malerischer Umgebung - das bietet der Rauriserhof im Salzburger Land. Und mit etwas Glück könnt Ihr ein Wochenende im Rauriserhof gewinnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2026, 12:46 Uhr

© Rauriserhof Ein Wintertraum: Das Hotel Rauriserhof

Ski & Tennis zu Ostern: Frühlingsschwünge am Berg, Topspin in der Halle

Ostern ist für viele Tennisfans die Zeit, in der der Blick schon klar auf die Sommersaison geht – und genau deshalb ist die Kombination aus Frühlingsskifahren und Tennistraining im Rauriserhof spannend. Hier kannst du vormittags auf der Piste unterwegs sein und nachmittags in der Halle Bälle schlagen.

Genau das bietet der Rauriserhof im Salzburger Land – eines der wenigen Hotels in Österreich, in denen Gäste Wintersport und Tennis unter einem Dach kombinieren können. Es stehen dir zwei Hallenplätze mit sandähnlichem Belag zur Verfügung, dazu ein Trainerangebot für alle, die gezielt an Technik, Beinarbeit oder Matchtaktik feilen wollen. Das Skigebiet erreichst du direkt vom Hotel aus, sodass der Wechsel zwischen Ski und Tennis ohne großen Aufwand klappt. Für viele Spieler ist das eine ideale Möglichkeit, nach dem Winter wieder Rhythmus, Fußarbeit und Spielfitness aufzubauen – ohne auf den Spaß im Schnee zu verzichten.

Frühlingsskifahren direkt hinter dem Hotel

Der große Pluspunkt für alle, die Ski und Tennis kombinieren wollen: Hinter dem Rauriserhof startet der Kreuzboden-Lift ins Skigebiet der Rauriser Hochalmbahnen. Auf bis zu 2.200 Meter Höhe warten breite Pisten, gemütliche Abfahrten und lohnende Tiefschneehänge, die besonders im Frühling ihre Stärken ausspielen.​

© Rauriserhof So lässt es sich beim Rauriserhof leben

Dank der überschaubaren Größe gilt das Gebiet als familiäres „Genuss-Skigebiet“ statt als überfüllter Hotspot – ideal für sportliche Tennisspieler, die am Vormittag konzentriert Skifahren und am Nachmittag fokussiert trainieren wollen. Familien profitieren in der Osterzeit von attraktiven Pauschalen mit gratis oder vergünstigten Skipässen für Kinder, die der Rauriserhof in seinen Osterangeboten bündelt.

Gewinne ein Ski- & Tennis-Wochenende für zwei

Um den Saisonstart auf Sand perfekt vorzubereiten, verlosen wir gemeinsam mit dem Rauriserhof ein Wochenende für zwei Personen im 4*Superior-Hotel in Rauris – inklusive Skipass und Tennis.

Das Gewinnpaket umfasst:

2 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer im Rauriserhof inkl. Halbpension

2-Tages-Skipass für das Skigebiet Rauriser Hochalmbahnen pro Person.

Nutzung der Tennisanlage mit 2 Hallenplätzen (Platzbuchung nach Verfügbarkeit)

So nimmst du teil:

Folge Rauriserhof und tennisnet

Like den Beitrag und kommentiere, mit wem du ins Frühlings-Ski-und-Tennis-Wochenende starten möchtest für eine perfekte Vorbereitung auf die Tennissaison

Die Verlosung unter allen Teilnehmern findet am 22.2. statt. Teilnahme ab 18 Jahren, keine Barablöse, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Warum der Rauriserhof für Tennisfans ideal ist: