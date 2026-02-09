Djokovic bleibt dabei: "Mein Wunsch ist es, bei Olympia 2028 anzutreten"

Novak Djokovic gibt nach wie vor das Ziel aus, an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles teilzunehmen. Wie genau sich seine Karriere bis dahin gestalten soll, weiß der Serbe jedoch noch nicht.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 09.02.2026, 18:28 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat nach wie vor ehrgeizige Ziele.

Anlässlich der Eröffnungsfeier der derzeit laufenden Winterspiele in Mailand und Cortina wurde der 24-fache Major-Sieger von diversen italienischen Medien zu dem Thema befragt. Djokovic's Antwort deckt sich mit früheren Aussagen: "Mein Wunsch ist es, in Los Angeles anzutreten. Es stimmt, dass es noch weit entfernt ist, und in diesem Lebensabschnitt kann ich nicht so weit vorausplanen, aber natürlich würde ich es sehr gerne schaffen."

Allerdings wisse er noch nicht, was dieses Vorhaben für sein Arbeitspensum auf der Tour bedeute. "Ich bin mir noch nicht sicher, wie viele Turniere ich spielen werde und ob die Teilnahme in Los Angeles bedeuten würde, ein, zwei, sieben, zehn oder fünfzehn Turniere pro Jahr zu spielen. ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht", so der Serbe.

Medaille mit 41?

Dass Djokovic jedoch nach wie vor ehrgeizige Ziele hat, daran besteht allerdings kein Zweifel - auch, wenn er zum Zeitpunkt der Spiel in Los Angeles bereits 41 Jahre alt wäre. Eine Medaille wäre angesichts dieses - für Tennisspieler biblischen - Alters wohl eine Sensation.

Spätestens die Australian Open zu Beginn dieses Jahres haben jedoch eines wieder einmal ganz deutlich vor Augen geführt: Man sollte niemals den Fehler machen, Novak Djokovic abzuschreiben.