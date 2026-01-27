Spielerinnen des Porsche Talent Teams treffen Inklusionsmannschaft des TC Puchheim

Das neu zusammengesetzte Porsche Talent Team erlebte einen äußerst spannenden Tag im DTB-Bundesstützpunkt in Oberhaching. Die fünf Nachwuchsspielerinnen trafen auf Kinder und Jugendliche des Inklusionsteams des TC Puchheim im Rahmen der Porsche Jugendförderung.

von Porsche

zuletzt bearbeitet: 27.01.2026, 11:53 Uhr

© Porsche Das Porsche Talent Team erlebte einen spannenden Tag im DTB-Bundesstützpunkt

Eine Chance für Talente: Vom Deutschen Tennis Bund (DTB) wurden die Nachwuchsspielerinnen Eva Bennemann, Tessa Brockmann, Julia Stusek, Mariella Thamm und Sonja Zhenikhova in das Porsche Talent Team 2026 berufen. Porsche ist seit 2012 DTB-Hauptsponsor in der Nachwuchsförderung. Mit seinem Engagement ermöglicht der Sportwagenhersteller den hoffnungsvollsten deutschen Tennis-Talenten eine noch zielgerichtetere Förderung – auch über den Tennisplatz hinaus.

Im Rahmen der Initiative „Talente Hand in Hand“ der Porsche Jugendförderung trafen die fünf Auswahlspielerinnen mit dem Inklusionsteam des TC Puchheim zusammen. Im DTB-Bundesstützpunkt Oberhaching verbrachten sie einen außergewöhnlich eindrucksvollen und emotionalen Tennis-Tag. Unter Anleitung von Torben Beltz, dem Chef-Bundestrainer der Damen, gaben die Top-Talente zunächst ein Show-Training, bevor sie selber aktiv mit den Tennisfans aus Puchheim auf dem Platz standen.

„Es war toll, die Begeisterung der Kids zu sehen, wie offen sie uns empfangen haben und wie sie mit leuchtenden Augen bei der Sache waren“, fasste Sonja Zhenikhova ihre positiven Eindrücke dieser Aktion zusammen. Ihre Teamkollegin Eva Bennemann meinte: „In die Trainerrolle zu schlüpfen, hat sehr viel Spaß gemacht. Der Tag mit diesen Kids hat uns aber auch gezeigt, wie privilegiert wir sind, dass wir so Tennis spielen dürfen.“