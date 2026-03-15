ATP Indian Wells: Zverev und das ewig gleiche Problem - Offensive und Konsequenz

Für Alexander Zverev hieß es im Halbfinale von Indian Wells Endstation. Gegen Jannik Sinner wiederholte sich ein Muster, das Zverev mittlerweile nur zu gut kennt.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 15.03.2026, 10:35 Uhr

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© Getty Images Sascha Zverev geriet gegen Jannik Sinner ins Hintertreffen

Das Szenario ist mittlerweile fast schon vertraut. Alexander Zverev startet mit Selbstvertrauen ins Turnier, gewinnt seine Matches souverän und spielt sich in die entscheidenden Runden. Dort wartet mit Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz jedoch meist einer der dominierenden Spieler der Gegenwart und Zverevs Lauf endet. Auch in Indian Wells nahm die altbekannte Geschichte erneut diesen Verlauf.

Schwächephasen besser nutzen

Dabei ist eine Sache besonders evident: Zverev nutzt die Schwächephasen seiner Gegner nicht so konsequent wie diese. So war der Beginn des ersten Satzes im Halbfinale von Indian Wells etwa sehr ausgeglichen. Doch beim Stand von 2:2 unterliefen Zverev dann einige Fehler, die sofort Konsequenzen hatten. Sinner nutzte die Gelegenheit eiskalt, holte sich das Break zum 3:2 und übernahm damit die Kontrolle über die Partie.

Der Italiener blieb in dieser Phase gnadenlos effizient. Während Zverev sichtbar mit dem Rückschlag haderte, erhöhte Sinner den Druck und nahm dem Deutschen wenig später erneut den Aufschlag ab. Nach nur 31 Minuten stand es 6:2. Die Richtung der Begegnung war von nun an klar.

Chancen offensiv kapitalisieren

Im zweiten Durchgang stabilisierte sich Zverev zunächst. Er fand wieder besser ins Match und erspielte sich sogar die Gelegenheit, selbst das Break zum 4:2 zu schaffen. Doch genau in diesem Moment zeigte Sinner seine Klasse und wehrte den Breakball entschlossen ab.

Von da an kippte das Momentum endgültig. Zverev fehlte die Konsequenz in der Offensive. Zu oft blieb er hinter der Grundlinie oder ließ sich von Sinners Tempo nach hinten drängen. Zudem konnte er auch dessen niedrige erste Aufschlagquote nicht wirklich ausnutzen. Statt aggressiv auf die zweiten Aufschläge draufzugehen, returnierte er häufig zu langsam und zu kurz.

Verpasste Gelegenheit in der Hitze

Dabei wirkte Sinner phasenweise durchaus verwundbar. Gegen Ende des ersten Satzes und auch im zweiten Durchgang hatte der Italiener sichtbar mit der Hitze zu kämpfen – eine körperliche Schwachstelle, die in der Vergangenheit bereits mehrfach hervorgetreten ist. Zverev hingegen wirkte körperlich frisch. Ihm fehlte allerdings die nötige Konsequenz, um Sinner wirklich in lange, kräftezehrende Ballwechsel zu verwickeln und ihn die Hitze so noch mehr spüren zu lassen.

Historischer Meilenstein und offene Mission

Trotz der Niederlage bleibt ein bemerkenswerter statistischer Erfolg: Zverev ist nach Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray und Novak Djokovic erst der fünfte Spieler der Geschichte, der bei allen ATP-Masters-Turnieren mindestens einmal das Halbfinale erreicht hat. Die nächste offene Mission muss daher nun lauten: ein Finale bei allen neun Masters-Events. Dazu fehlen Zverev noch das Turnier in Monte Carlo sowie eben Indian Wells.