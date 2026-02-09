Gewinnspiel: ASICS ruft zum Community Event!

Es wird das größte lokale Event werden, das ASICS für seine Tennis-Gemeinde jemals veranstaltet hat. Und Ihr könnt dabei sein!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.02.2026, 11:06 Uhr

© ASICS Das ASICS Community Event in Füssen sollte man nicht versäumen

Am 21. und 22. Mai wird Füssen ganz im Zeichen des Tennissports stehen. Denn da lädt ASICS zum größten lokalen Community Event seiner Geschichte ein. Bis zu 120 Gäste werden erwartet, die Tennis leben.

Mit Benny Ebrahimzadeh hat ASICS einer der Top Coaches unter Vertrag, der wieder Einblicke zu seiner Karriere geben wird und auch Übungen auf dem Platz demonstriert. Zusätzlich wird auch Michael Berrer anwesend sein. Die ehemalige Nummer 42 der Weltrangliste wird ebenfalls über seinen Werdegang berichten und spannende Einblicke zu Mental Health geben.

© ASICS Die ASICS Community wartet auf Euch

Tim Focht, Activation & Sports Marketing Specialist bei ASICS, ist jedenfalls schon voller Vorfreude: “Da unsere riesige Community nicht mehr nur aus Coaches besteht, haben wir das ehemals ASICS Tennis Academy Event, in ATC-Event umgetauft. Nach dem erfolgreichen Event in Königswinter am Drachenfelsen im letzten Jahr, führt uns in diesem Jahr der Weg ins schöne Füssen, da wir dort eine traumhafte Location mit Bergpanorama gefunden haben.”

Teil einer solchen Veranstaltung zu sein, sollte für alle Tennisbegeisterten ein Muss sein. Und ASICS und tennisnet machen es möglich. Denn wir verlosen eine Wildcard für das Event in Füssen inklusive Anreise mit dem Zug und Übernachtung. Unter allen TeilnehmerInnen werden darüber hinaus noch drei Paar ASICS Schuhe nach individueller Wahl verlost.

Wie Ihr mitmachen könnt? Schickt einfach eine Mail an tennisnet@hybmedia.de und erzählt uns, warum Ihr beim ASICS Community Event am Start sein wollt. Das Gewinnspiel läuft bis zum 23.02.2026.