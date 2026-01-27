Juan Carlos Ferrero steigt als Mental-Coach im Golf ein

Nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit Carlos Alcaraz hat sich Erfolgs-Coach Juan Carlos Ferrero abseits des Tennis eine neue Aufgabe gesucht. Als Mental-Coach rückt er in das Team des jungen spanischen Golf-Profis Angel Ayora.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.01.2026, 12:49 Uhr

© Getty Images Mit seinem Fachwissen über mentale Stärke bringt sich Juan Carlos Ferrero nun auch im Golf-Sport ein.

Im Ranking derjenigen, die immer die vollste Leidenschaft in den Tennissport eingebracht haben, dürfte Juan Carlos Ferrero einen formidablen Ranglisten-Platz innehaben. Schon als aktiver Spieler bestach der ehemalige Weltranglistenerste mit seiner Akribie und seinem Kampfgeist. Auch als Coach von Carlos Alcaraz ließ er nichts unversucht, den jungen Landsmann gespickt mit sechs gemeinsamen Major-Titeln ebenfalls an die Spitze des ATP-Rankings zu führen.

Und doch scheint es dem 45-jährigen Ferrero auch eine andere Sportart angetan zu haben, in der man als Einzelsportler mit mentaler Stärke auf den Punkt abliefern muss. Wie der French-Open-Sieger 2003 auf seinem Instagram-Account bekanntgab, rückt er ab sofort in das Coaching-Team des jungen spanischen Golfers Angel Ayora.

Neben seiner neuen Tätigkeit im Golfsport wird sich Ferrero aber auch weiterhin um die Belange seiner Tennis-Akademie in Villena kümmern: „Tennis ist mein Leben, und ich werde weiterhin mein Bestes an der Akademie und auf der Tour geben. Golf ist aber auch meine Leidenschaft; es ist ein Einzelsport, bei dem die mentale Stärke eine entscheidende Rolle spielt. Ich freue mich sehr, meine Erfahrung einbringen und Angels Entwicklung auf der Tour unterstützen zu können.“

Der 21-jährige Ayora, der aktuell schon beim Turnier Dubai neben seinem Haupt-Coach Juan Ochoa von Ferrero begleitet wird, spielt aktuell auf der DP World Tour, die von der PGA European Tour organisiert wird. Auch in Sachen Management überlässt man bei dem jungen Spanier nichts dem Zufall. Betreut wird er diesbezüglich von Javier Ballesteros, dem Sohn der spanischen Golf-Legende Severiano Ballesteros.