DTB-Bundeskader 2026: Porsche Nachwuchsteam ernannt

Eva Bennemann, Tessa Brockmann, Julia Stusek, Mariella Thamm und Sonja Zhenikhova wurden vom Deutschen Tennis Bund (DTB) in das Porsche Talent Team 2026 berufen. Die ausgewählten Nachwuchsspielerinnen aus dem DTB-Bundeskader erhalten in Zusammenarbeit mit Porsche, dem DTB Hauptsponsor in der Nachwuchsförderung, eine zusätzliche Förderung für die kommende Saison – auch über den Tennisplatz hinaus.

zuletzt bearbeitet: 20.01.2026, 12:26 Uhr

© DTB/Justus Stegemann Das Porsche Talent Team 2026 (v.l. Mariella Thamm, Tessa Brockmann, Julia Stusek, Eva Bennemann, Sonja Zhenikhova).

Die fünf Spielerinnen Eva Bennemann, Tessa Brockmann, Julia Stusek, Mariella Thamm und Sonja Zhenikhova gehören zu den vielversprechendsten Nachwuchsspielerinnen in Deutschland. Durch die Berufung in das Porsche Talent Team werden sie noch zielgerichteter gefördert, um perspektivisch an die deutsche A-Nationalmannschaft und das Profitennis herangeführt zu werden.



„In den jüngeren Jahrgängen wächst aktuell eine Generation heran, die TennisDeutschland zeitnah auf der WTA-Tour und in der Nationalmannschaft repräsentiert. Wir wissen, wie herausfordernd dieser Schritt für die Spielerinnen ist und wollen mit dem Porsche Talent Team an genau dieser Hürde ansetzen. Wir sind Porsche sehr dankbar, dass sie diesem ausgewählten Spielerinnenkreis eine weitere Förderung ermöglichen“, sagt DTB-Vorständin Veronika Rücker.



Das Porsche Nachwuchsteam wird jedes Jahr anhand festgelegter Kriterien vom DTB-Bundestrainerstab und dem DTB-Vorstand Sport ausgewählt. Grundvoraussetzung ist die Nominierung in den DTB-Bundeskader. Darüber hinaus werden die Bundeskaderathletinnen anhand von Ranglistenentwicklung, Wettkampfergebnissen, Athletik, Umfeld und dem Trainerurteil bewertet.



Nachwuchsspielerinnen profitieren seit 2012



In der Zusammenarbeit zwischen der Porsche AG und dem DTB bildet die Förderung des weiblichen Nachwuchses ein wichtiges Element. Durch die seit 2012 bestehende Partnerschaft erhalten die Talente noch mehr Möglichkeiten. Im Vordergrund steht das Ziel, die jungen Spielerinnen auf ihrem Weg zu einer professionellen Tenniskarriere zu begleiten. Die Maßnahmen gehen dabei über den Tennisplatz hinaus, indem gemeinsame Athletik- und Medientrainings oder sonstige Workshops veranstaltet werden.