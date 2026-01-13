ITF Cadolzburg: Schönhaus auf den Spuren von Engel

Zum dritten Mal macht die ITF Men’s World Tennis Tour im Januar Station in Mittelfranken. Nach dem Vorjahrestriumph von Lokalmatador Justin Engel dürfen sich die Zuschauer der Cadolzburg Open 2026 im Rahmen der DTB Internationals mit ITF-Junioren-Champ Max Schönhaus auf das nächste deutsche Top-Talent freuen. Das Hauptfeld beginnt am heutigen Dienstag, das Einzelfinale findet am Sonntag, dem 18. Januar, statt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 13.01.2026, 14:42 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Max Schönhaus hat im vergangenen Jahr bei den Junioren überzeugt

Eine wahre „Engel-Mania“ brach im Vorjahr bei der zweiten Auflage der Cadolzburg Open aus, als der Nürnberger Justin Engel beim mit 15.000 US-Dollar dotierten ITF-Weltranglistenturnier im Tennis-Center Schwadermühle groß aufspielte und die Zuschauer in Massen anzog. Ohne Satzverlust spielte sich der 18-jährige Lokalmatador zum Turniersieg und sorgte damit nach dem Titelgewinn von Daniel Masur bei der Premierenausgabe für den zweiten deutschen Triumph.



Den Eintrag in die Siegerliste in diesem Jahr peilt mit dem 18-jährigen Max Schönhaus (ITF-Juniors Nr. 2) das nächste DTB-Toptalent an. Nach seinem Finaleinzug im Junioren-Wettbewerb der French Open 2025, wo er dem Schweriner Niels McDonald unterlag, und der Halbfinalteilnahme in Wimbledon, setzte der Sauerländer im chinesischen Chengdu zum großen Coup an und triumphierte bei den ITF World Tennis Tour Junior Finals mit den acht besten Jugendspielern der Welt.



Davis-Cup-Spieler Naw führt die Meldeliste an



Angeführt wird die Meldeliste beim mit 15.000 US-Dollar dotierten ITF-Weltranglistenturnier von Hazem Naw, der für seine syrische Heimat bislang eine absolute Bank im Davis Cup war und dort im Einzel mit einer 14:2-Bilanz aufwarten kann. Aufgrund des Bürgerkriegs flüchtete der 26-Jährige, der gegen Ende der Spielzeit 2024 erstmals die Top 300 knackte, nach Deutschland und lebt seit einigen Jahren in Köln. Direkt dahinter reiht sich der Schwede Karl Friberg ein, der direkt vom ITF-Turnier in Oslo angereist kommt, wo er sich im Halbfinale dem TennisBase-Profi Max Rehberg bei dessen Turniersieg nach mehrmonatiger Verletzungspause geschlagen geben musste.

Erneut starkes Kontingent an deutschen Spielern



Neben Top-Talent Schönhaus streben weitere DTB-Spieler an, die makellose deutsche Titelserie in Cadolzburg fortzusetzen. Als Stammgast mit seiner dritten Teilnahme reist dabei der 30-jährige Berliner Kai Wehnelt (ATP- Nr. 733) an, der 2024 beim United Cup in Australien im erfolgreichen Team mit Alexander Zverev, Angelique Kerber und Laura Siegemund stand und seine bislang größten Erfolge auf der Tour ebenso im Doppel erzielen konnte wie der 26-jährige Hesse Niklas Schell (ATP-Nr. 860), der sich im Vorjahr in Mittelfranken seinem Landsmann im Achtelfinale geschlagen geben musste.



Erstmals in der Schwadermühle aufschlagen werden der ehemalige College-Spieler Nino Ehrenschneider (ATP-Nr. 551) aus Berlin und der 27-jährige Ostwestfale Louis Weßels (ATP-Nr. 614), der den Deutschen Tennis Bund in seiner Juniorenzeit sechsmal auf Grand-Slam-Ebene repräsentierte. Zudem dürfen die Zuschauer die bayerischen Jung-Profis Yannik Kelm aus Burgoberbach und den Dachauer Sydney Zick unter die Lupe nehmen, ebenso wie den Renninger Aaron Funk, der sich im Vorjahr mit begeisternden Auftritten bis ins Halbfinale vorspielen konnte und sich dort dem späteren Turniersieger Engel geschlagen geben musste. Weitere deutsche Spieler für Hauptfeld und Qualifikation werden kurz vor Turnierbeginn noch per Wildcard folgen.

Zuschauerinformationen



Das Hauptfeld im Einzel umfasst 32 Spieler, in der Doppelkonkurrenz gehen 16 Paare an den Start. Das Doppelfinale findet am Samstag (17.1.) statt, das Einzelfinale am Sonntag (18.1.) - Spielbeginn am Finalwochenende ist jeweils um 11 Uhr. Zuschauer sind im Tennis-Center Schwadermühle herzlich willkommen, der Eintritt ist während der gesamten Turnierwoche frei.

