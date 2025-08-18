Das Waldorf Astoria Berlin - „Die Wohlfühl-Oase der Profis“

Wenn die Elite der WTA-Tour zum Höhepunkt der deutschen Rasensaison in Berlin Station macht, dann steigen die Stars der Szene natürlich im Waldorf Astoria Berlin ab - der Wohlfühl-Oase der Profis.

© Waldorf Astoria Das Waldorf Astoria Berlin

Das WTA-Tour-500-Event in Berlin hat auch 2025 die größten Stars der Tennisszene angelockt, 17 der Top 18 Spielerinnen der WTA-Weltrangliste schlugen beim LTTC “Rot-Weiß” Berlin auf. Damit sich Aryna Sabalenka, Coco Gauff oder Mirra Andreeva aber nicht nur sportlich gut aufgehoben fühlen, wurden die Spielerinnen erstmals im Waldorf Astoria Berlin untergebracht, dem offiziellen Partner der Berlin Tennis Open.

"Unser Haus steht für gelebte Gastfreundschaft, Exzellenz und diskreten Luxus – ein Ort, an dem sich internationale Spitzensportlerinnen wie zu Hause fühlen können,“ sagt Christian Schwenke, General Manager des Waldorf Astoria Berlin. Den Teilnehmerinnen wurden zahlreiche Annehmlichkeiten geboten, vor allem auch kulinarischer Natur:

Tennis trifft Mixology: Anlässlich des Berlin Open präsentierte das ROCA ausgewählte Signature-Cocktails, inspiriert von den ikonischen Tennis-Turnieren der Welt: Wimbledon, Roland Garros, Flushing Meadows und natürlich Berlin Open. Jeder Drink erzählte eine Geschichte und war perfekt geeignet für stilvolle Pausen abseits des Rasens vis-à-vis der historischen Gedächtniskirche.

Limitierte Desserts: Auch wenn die Spielerinnen nur in Maßen selbst genascht haben, gab es exklusiv zur Turnierwoche limitierte Tennis-Desserts, die das Herz von Foodies und Fans gleichermaßen höherschlagen ließen. Macarons in Ballform, Cake Pops im Centre-Court-Design, sowie ein kunstvoll arrangiertes Dessert mit Joghurt-Zitronen-Mousse auf Shortbread.

Passend zur Englischen Tradition durfte der Afternoon High Tea mit Tennis-Flair nicht fehlen: Der berühmte High Tea in der Library auf der 15. Etage wurde diesen Sommer zur Hommage an den Tennissport mit filigranen Sandwiches mit Kräutercreme, Scones und frisch gebackenen Madeleines, begleitet von einer feinen Auswahl an Tees aus aller Welt. Der Blick über Berlin rundete dieses sinnliche Erlebnis ab.

© Waldorf Astoria Haben die Spielerinnen auch von diesen Desserts genascht?

Das Waldorf Astoria Berlin wurde 2013 feierlich eröffnet. Das Hotel mit 232 Zimmern und Suiten befindet sich im Berliner Zoofenster - und beherbergt neben dem einzigen Waldorf Astoria Spa auch “The Library” im 15. Stock. Dazu kommt die mehrfach ausgezeichnete Präsidentensuite, die einen einzigartigen 360-Grad-Blick über Berlin bietet.

Die gelungene Kombination aus zeitgenössischer Architektur und einer modernen Inneneinrichtung macht den Charme das Waldorf Astoria Berlin aus. Das Interieur des Hotels verantwortet die renommierte Pariser Agentur “Inter Art Etudes”, die eine moderne Interpretation des Art Déco Stils geschaffen hat.

Ob die Tenniselite all diese Details auch gesehen und zu schätzen gewusst hat? Wenn nicht, dann gibt es ja im kommenden Jahr die Möglichkeit, Versäumtes nachzuholen.