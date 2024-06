Spiel. Satz. ROBINSON! Zuhause für Teamplayer

Euer Traumurlaub rund um den gelben Filzball bei ROBINSON verspricht Großartiges: spannende Events, perfekte Tennis- und Padel-Plätze und ein Team, das eure Leidenschaft teilt!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.06.2024, 14:12 Uhr

© ROBINSON

Ist zuhause ein Ort oder ein Gefühl? Und was braucht ein Ort, damit es ein Zuhause wird? Zuhause zu sein ist ein leichtes, unbeschwertes Gefühl. Es passt einfach alles gerade um einen herum: die Menschen, der Ort. Denn inmitten der richtigen Mischung aus Ruhe und Action, aus Neuen und Vertrauten, wird nicht nur der Tennisplatz zu einem Ort, an dem sich TEAMPLAYER zuhause fühlen.

Wie bei ROBINSON! Denn hier findet ihr für jeden Wunsch etwas!

© ROBINSON

Florierende Gärten und verwunschene Gassen verzaubern euch in der heimeligen Atmosphäre eines griechischen Dorfs. Folgt ihr der Einladung Poseidons und erobert das Wassersportrevier an der türkisblauen Ägäis? An Land lasst ihr das Irdische hinter euch und könnt im WellFit-Spa entspannen. Und eure Kids? Sind im ROBY CLUB in besten Händen.

© ROBINSON

Das erwartet euch!

• 9 Tennisplätze (Quarzsand), davon 4 mit Flutlicht

• 2 Padel-Plätze (Kunstrasen mit Quarzsand)

• ROBINSON Tennisschule vor Ort

• HEAD Rackets-Testkontingente

• Nutzung der Padel- und Tennisplätze

• HEAD Schlägerverleih

• Wöchentliches Play&Stay Einsteiger-/Schnupperangebot

• Wöchentliches Gästeturnier

Das ROBINSON Tennisversprechen – von Top-Trainer bis Top-Spin

Nutzung der Top-Tennisanlagen und Tennisschlägerverleih (Premium-Marke) im Club inklusive

PLAY&STAY-Konzept für kleine und große Anfänger

Einsteiger Angebot und Schnupperkurse inklusive

Lizensierte Tennislehrer für Einzel- und Gruppentraining

© ROBINSON

Padel-Power mit den Profis: Mit den TOP-Experten Frank de Vries und Christian Böhnke könnt ihr ganz in die Welt des Padel eintauchen und werdet zum echten TEAMPLAYER.

Als stolze Sportbotschafter von ROBINSON bringen sie euch in diesem Workshop vom 27. September bis 1. Oktober 2024 die Grundlagen dieses faszinierenden Trendsports näher. Von Grundschlägen über Spezialschläge bis zu taktischen Finessen – hier könnt ihr eine Menge lernen und erleben. Ein echtes Highlight für euren Lieblingsurlaub im traumhaften ROBINSON DAIDALOS!

Kosten: 120 € pro Person zzgl. Clubaufenthalt