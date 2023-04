Bei ROBINSON wird nun auch PADEL groß geschrieben

Für Tennisfreunde sind die ROBINSON Clubs längst die erste Adresse, wenn es um entspannte und gleichzeitig fordernde Trainingswochen geht. Nun hat ROBINSON auch Padel im Angebot. Und gemeinsam mit HEAD auch ein feines Gewinnspiel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.04.2023, 12:56 Uhr

© ROBINSON Padel ist die große Trendsportart im deutschsprachigen Raum

Kaum eine Sportart trendet im deutschsprachigen Raum mehr als Padel. Viele Vereine haben sich schon eigene Courts angeschafft, weitere werden folgen. Ganz besonders viel Spaß macht Padel aber natürlich in einer Umgebung, die zur aktiven Entspannung einlädt. Wie den ROBINSON Clubs.

© ROBINSON Padel in entspannter Atmosphäre: Das garantiert ROBINSON

Bei ROBINSON wird nicht nur Erholung groß geschrieben, nein, mit Coaches wie Nicolas Kiefer können sich ambitionierte Tennis-Hobbyspieler mindestens ein Level nach oben spielen. Dasselbe gilt nun auch für Padel. Alle Informationen dazu gibt es ab sofort im neuen ROB-MAG.

Kennt ihr schon das ROB-MAG?

In dem neuen E-Magazin erscheinen regelmäßig spannende Stories aus der ROBINSON Welt. Und da bei ROBINSON Tennis eine Leidenschaft in Perfektion ist, dreht sich die neueste Edition voll und ganz um den gelben Filzball! Ihr findet dort nicht nur weitere Infos zum neuen Trendsport Padel. Ihr könnt euch auch ein Audio-Interview mit Nicolas Kiefer anhören, eure Lachmuskeln trainieren oder im ultimativen Test herausfinden, welcher Tennistyp ihr seid. Und das Beste: ROBINSON verlost in Zusammenarbeit mit HEAD zehn hochwertige Padel-Schläger der neusten Generation! Also schnell vorbeischauen und gewinnen. Wir drücken euch die Daumen!

© Robinson Wer Padelschläger von HEAD gewinnen möchte, ist im ROB MAG gut aufgehoben

Wer Lust auf Padel bei ROBINSON hat, der kann sich in folgenden Clubs austoben: ROBINSON QUINTA DA RIA (Portugal), ROBINSON CALA SERENA (Spanien), ROBINSON SARIGERME PARK (Türkei), ROBINSON APULIA (Italien), ROBINSON JANDIA PLAYA (Spanien) und ROBINSON DAIDALOS (Griechenland). Mehr Infos dazu findet Ihr hier.