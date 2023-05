Auf zur Senioren EM in der Ljubicic Tennis Akademie!

Zum zweiten Mal wird in der Ljubicic Tennis Akademie in Kroatien vom 05. bis zum 11. Juni 2023 die Europameisterschaft der Tennis-Senioren ausgetragen. Es sind noch Plätze frei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.05.2023, 15:51 Uhr

© Ljubicic Tennis Akademie Hier finden die European Senior Championships statt - in der Akademie von Ivan Ljubicic

Je älter, umso besser. Tennisfreunde wissen: Das gilt nicht nur für jeden guten Wein, sondern auch für die Ballathleten auf der Terre Battue. Und in der Ljubicic Tennis Akademie in Veli Losinj werden zwischen dem 05. und 11. Juni 2023 nun wieder die stärksten Europäer im besten Tennisalter gesucht. Es stehen nämlich die zweiten European Senior Championships an.

Gastgeber des Events wird der kroatische Tennisverband sein, gespielt wird in der Akademie von Ivan Ljubicic, ehemals die Nummer drei der Welt und später erfolgreicher Coach auf der ATP-Tour, unter anderem von Roger Federer.

„Wir freuen uns, wieder die weltbesten Seniorenspieler in Veli Losinj begrüßen zu dürfen“, so Ivan Ljubicic. „Die Spieler hatten beim letzten Mal eine großartige Zeit auf und neben dem Court. Und ich freue mich darauf, einige exzellente Matches in der Akademie zu sehen.“

Und es spricht nichts dagegen, dass Ihr auch vor den Augen des kroatischen Großmeisters aufschlagt. Wie Ihr teilnehmen könnt, erfahrt Ihr hier. Bei Fragen wendet euch gerne an tournament@ljubicicacademy.com.

Unterstützung erhält die Ljubicic Tennis Academy u.a. von der kroatischen Zentrale für Tourismus sowie vom Tourismusverband der Region Kvarner.