Love is in the air: Tennisstars im Liebesglück

Im Tenniszirkus geht es dieser Tage auch abseits des nostalgischen Rasens von Wimbledon romantisch zu. Mit Tommy Paul und Alejandro Davidovich Fokina schwelgen derzeit gleich zwei Tennisstars im Liebesglück.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 14.07.2025, 19:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Tommy Paul im Liebesglück

Während sich Stefanos Tsitsipas gerade von Branchenkollegin Paula Badosa getrennt hat (oder sie sich von ihm), genießen zwei andere Topspieler ihr aktuelles Liebesglück. Tommy Paul teilte seine Verlobung mit der US-Influencerin Paige Lorenze direkt nach Wimbledon in den Social Media. Alejandro Davidovich Fokina schloss bereits im Juni mit seiner langjährigen Freundin Paloma Amatiste den Bund fürs Leben.

Tommy Paul mit Paige Lorenze verlobt

Tommy Paul machte seiner Influencer-Freundin eine zauberhafte Liebeserklärung am Strand – kurz nach seinem Ausscheiden in der 2. Runde in Wimbledon gegen Sebastian Ofner. Seit ihrem Kennenlernen beim US Open 2022 sind die beiden unzertrennlich. Lorenze begleitet Paul regelmäßig auf die Tour und nimmt mit ihrem Lifestyle-Brand Dairy Boy mittlerweile sogar Einfluss auf Pauls Alltagsroutine („mehr Selbstfürsorge, Sonnencreme, abendliche Hautpflege“ lautet das Motto). Nach dem romantischen Heiratsantrag wurde in Nantucket bei Champagner und Hummer ausgiebig gefeiert.

Alejandro Davidovich Fokina heiratet unter andalusischer Sonne

Ende Juni gaben sich Alejandro Davidovich Fokina und seine Paloma Amatiste das Ja-Wort auf der hübschen Finca Cortesin nahe Casares an Spaniens Costa del Sol. Als Trauzeuge fungierte kein Geringerer als Arthur Fils. Auch Carlos Alcaraz soll unter den Gästen gewesen sein. Der Empfang in Casares bot ein Fest mit italienisch-spanischer Küche, Live-Musik, Feuerwerk und Flamencotänzern bis tief in die Morgenstunden.

Die Liebe und die Tenniskarriere

Sowohl Paul als auch Fokina lassen erkennen: Liebe kann im Tennis harte Matches mit Leichtigkeit ausgleichen. Pauls Verlobung nach Wimbledon und Fokinas Traumhochzeit vor Beginn der Rasensaison spiegeln ein Gefühl wider: Die gelbe Filzkugel ist nicht immer im Zentrum. Doch die Karriere läuft weiter: Paul und Fokina ziehen auch aktuell weiter ihr Programm durch. Nach einer kurzen romantischen Unterbrechung geht’s für Fokina diese Woche schon in Los Cabos und für Paul nächste Woche in Washington, D.C. weiter.