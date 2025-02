Jetzt buchen: tennisnet Camp für jedes Spielniveau im Nana Golden Beach

Wer sich optimal auf die Sandplatzsaison vorbereiten möchte, der sollte das tennisnet Camp mit Alex Antonitsch und Philipp Oswald im exklusiven Nana Golden Beach vom 29.03. bis zum 06.04.2025 nicht verpassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2025, 16:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Nana Golden Beach Club

Der Auftakt der Sandplatzsaison kommt Tag für Tag näher - und warum nicht mit einem Vorsprung in die neue Saison starten? Den könnt Ihr Euch beim „tennisnet Camp“ holen. Wo nicht nur, aber vor allem auch das Spiel am Netz in einer Art und Weise geschult werden, wie man das sonst als normalsterblicher Tenniscrack nicht erlebt. Denn mit Philipp Oswald , der insgesamt elf Doppel-Titel auf der ATP-Tour gewonnen hat, und mit Davis-Cup-Legende Alex Antonitsch stehen zwei ausgewiesene Volley-Experten den Teilnehmern vor Ort mit Rat und Tat zur Seite.

Im exklusiven Nana Golden Beach Club auf Kreta werden vom 29.03. bis zum 06.04.2025 neben dem Tennistraining aber auch andere sportliche und gesellschaftliche Highlights angeboten. Folgende Angebote könnt Ihr bei der Buchung mit dem Code tennisnet 25 abrufen:

Ab 894.- EUR pro Person im Deluxe Bungalow mit 6 Übernachtungen (2er-Belegung), Normalpreis 1.257.- EUR (Spezial-Rabatt 30%), Aufpreis auf 15 Stunden Training 210.- EUR

Ab 998.- EUR pro Person im Deluxe Bungalow mit 7 Übernachtungen (2er-Belegung), Normalpreis 1.406.- EUR (Spezial-Rabatt 30%), Aufpreis auf 15 Stunden Training 210.- EUR

Die Anreise erfolgt am Samstag oder Sonntag. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Buchung!

© Nana Golden Beach Club

Folgende Leistungen sind im Paket enthalten: