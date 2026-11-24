YONEX MUSE wieder erhältlich: Mehr Spaß, weniger Stress

Der YONEX MUSE ist wieder erhältlich. Die 2026 vorgestellte Schlägerserie wurde von YONEX über fünf Jahre entwickelt und konsequent auf ein möglichst müheloses, komfortables und intuitives Spielerlebnis ausgerichtet. Die MUSE-Serie ist jetzt wieder im Handel verfügbar.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.11.2026, 11:29 Uhr

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© YONEX Der YONEX MUSE ist wieder erhältlich

Im Mittelpunkt von MUSE steht das Ziel, Ballwechsel leichter und flüssiger zu machen. Spielerinnen und Spieler sollen sich weniger auf die technischen Anforderungen des Schlags konzentrieren müssen und stattdessen den Rhythmus des Ballwechsels genießen können. Der Leitgedanke lautet „Form Follows Fun“. Die Konstruktion folgt damit dem Ziel, Tennis einfacher und angenehmer zu machen.



Technisches Herzstück ist der neue Synchro Frame. Dabei werden drei zentrale Technologien kombiniert: ISOMETRIC, Uniform Impact Grommet und Energy Flow Shaft. Gemeinsam sollen sie für ein geschmeidiges Handling, eine stabile Reaktion und eine effiziente Energieübertragung sorgen.



Das ISOMETRIC Rahmendesign vergrößert den Sweetspot um sieben Prozent gegenüber einem konventionellen runden Rahmen. Dadurch soll der Schläger auch bei nicht optimal getroffenen Bällen eine hohe Fehlertoleranz bieten. Die Uniform Impact Grommets sind speziell auf eine möglichst gleichmäßige Reaktion des Saitenbetts ausgelegt. Eine gerade Ösenstruktur an den vier Ecken des Rahmens ermöglicht mehr Saitenbewegung und soll dadurch sowohl mittig als auch außermittig getroffene Bälle gutmütiger reagieren lassen.



Ergänzt wird das Konzept durch den Energy Flow Shaft. Der schlanke Schaft verbindet Flexibilität und Steifigkeit und soll die Kraftübertragung effizient gestalten. Gleichzeitig bleibt das für die MUSE charakteristische, leicht kontrollierbare Spielgefühl erhalten. Ein weiterer Bestandteil ist der eingesetzte Servo Filter, der Vibrationen und das Schlaggefühl gezielt beeinflusst.



Die MUSE-Serie umfasst fünf Modelle: MUSE 98, MUSE 100, MUSE 100L, MUSE 100SL und MUSE 107.