Durchtrinken im Winter: Warum die kalte Jahreszeit für Tennisspieler die unterschätzte Baustelle ist

Auch im Winter gilt: Wer auf dem Tennisplatz Leistung bringen will, sollte das Trinken nicht vergessen. Denn gerade in der kalten Jahreszeit bleibt das Durstgefühl oft aus, während das Immunsystem besonders gefordert ist. Warum ausreichende Flüssigkeitszufuhr jetzt so wichtig ist und wie sich das Trinken mit kleinen Tricks ganz einfach in den Alltag integrieren lässt.

von Dr. Simone Kumhofer

zuletzt bearbeitet: 25.11.2026, 11:06 Uhr

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© Getty

Im Sommer sieht man es sofort – Schweiß, Hitze, der Flüssigkeitsverlust im Match –, im Winter läuft dasselbe Problem andersherum, und gerade das macht es so tückisch. Man schwitzt weniger sichtbar, der Durst meldet sich seltener, und die Flasche, nach der man im Sommer von ganz allein greift, bleibt im Winter nur zu gern stehen. Dazu kommt ein zweites Thema, das Ausdauer- und Rückschlagsportler jedes Jahr aufs Neue erwischt, nämlich die erhöhte Infektanfälligkeit in der kalten Jahreszeit.

Das Fenster, von dem kaum jemand spricht

Dass Training gesund ist, bestreitet niemand, doch weniger bekannt ist, dass sehr harte, erschöpfende Belastungen das Immunsystem für eine Weile herunterfahren können. In den Stunden nach einer intensiven Einheit oder einem langen Match ist die Abwehr messbar schwächer – die Sportphysiologie spricht hier vom „open window", einem Zeitfenster erhöhter Anfälligkeit. Wie stark dieser Effekt im tatsächlichen Alltag ins Gewicht fällt, darüber wird in der Forschung durchaus gestritten; dass ambitionierte Sportler in Phasen hoher Belastung aber häufiger mit Infekten der oberen Atemwege zu tun haben, ist gut belegt.

Dieses Fenster trifft im Winter nun auf eine Umgebung, die es Erregern ohnehin leicht macht: trockene Hallenluft, viele Menschen auf engem Raum, draußen Kälte und drinnen Heizungsluft. Wer zwei- oder dreimal die Woche in der Halle steht und zwischen Job, Training und Familie ohnehin wenig Puffer hat, kennt dieses Risiko nur zu gut – und ein verschleppter Infekt bedeutet schnell zwei Wochen ohne Tennis.

Was die Basis bildet

Die gute Nachricht ist, dass die wirksamsten Stellschrauben nicht kompliziert sind. Genug Schlaf, ein gutes Verhältnis von Belastung und Erholung, eine ausgewogene Ernährung – und, ja, ausreichend zu trinken: Das ist das Fundament, auf dem alles andere aufbaut, und gerade im Winter zahlt es sich besonders aus, hier konsequent zu bleiben.

Das Trinken geht dabei am ehesten unter, obwohl es gerade jetzt eine so schöne Doppelrolle spielt. Die Schleimhäute in Nase und Rachen sind die erste Barriere gegen Erreger und bleiben nur dann in Form, wenn sie gut befeuchtet sind – trockene Heizungsluft und ein voller Terminkalender arbeiten da leider dagegen. Wer über den Tag gut hydriert bleibt, tut sich also gleich doppelt etwas Gutes, und genau das lohnt sich im Winter umso mehr, weil der Trinkreiz von sich aus leiser ausfällt.

Dazu kommen zwei Mikronährstoffe, die im Winter zu Recht einen guten Ruf haben: Vitamin C und Zink tragen beide zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei – eine solide, gut abgesicherte Grundlage, die gerade Sportlern entgegenkommt. Denn wer über Schweiß und einen hohen Umsatz einen erhöhten Bedarf hat und in der kalten Jahreszeit zudem oft etwas einseitiger isst, profitiert spürbar davon, diese Grundversorgung verlässlich im Blick zu behalten. Hier die Basis stimmen zu lassen, ist eine der dankbarsten Investitionen überhaupt.

Der simple Trick: das Trinken attraktiv machen

Damit laufen die beiden Winterthemen – gut trinken und die Grundversorgung sichern – an einem einzigen, überraschend eleganten Punkt zusammen. Wenn man im Winter von sich aus zu wenig trinkt, dann ist der schönste Hebel nicht noch ein weiteres Nahrungsergänzungsmittel, sondern das Wasser selbst so attraktiv zu machen, dass man wieder mit Freude zur Flasche oder zur Tasse greift.

Genau das gelingt den neuen Immunity-Drops von Waterdrop, die pünktlich zur Saison erschienen sind, richtig gut: Brausewürfel, die man in kaltem oder heißem Wasser auflöst, in drei wunderbar winterlichen Sorten – Ingwer Zitrone, Cranberry Acerola und Wilde Pflaume. Das Clevere daran ist der ebenso simple wie wirksame psychologische Hebel, denn eine heiße Tasse Ingwer-Zitrone an einem kalten Trainingsabend trinkt man einfach gern und ganz von allein – und hat damit nebenbei das Trinkpensum erfüllt, das im Winter sonst so oft liegen bleibt. Jeder Würfel bringt 160 Milligramm Vitamin C und 1,5 Milligramm Zink mit, ist dabei zuckerfrei und praktisch kalorienfrei, und dass man ihn heiß genießen kann, ist der eigentliche Charme der Sache: Aus dem pflichtschuldigen „ich sollte mehr trinken" wird ein kleines Ritual, auf das man sich an kalten Tagen sogar freut.

Einen fachlichen Hinweis gebe ich als Sporternährungswissenschaftlerin trotzdem gern mit, weil er in der Praxis oft durcheinandergerät und beim richtigen Einsatz hilft: Ein solcher Immunity-Drop ist kein Elektrolytgetränk – mit rund 48 Milligramm Natrium pro Portion ist er nicht dafür gedacht, den Salzverlust eines langen, schweißtreibenden Matches auszugleichen; das übernehmen Elektrolytlösungen. Der Immunity-Drop spielt seine Stärke woanders aus, nämlich als Alltags- und Wohlfühlgetränk für die Trainingswochen im Winter. Wer die beiden Rollen kennt, holt aus jeder das Beste heraus.

Unterm Strich

Der Winter verlangt von Tennisspielern kein kompliziertes Programm, sondern vor allem Konsequenz bei den einfachen Dingen: genug schlafen, Belastung und Erholung im Lot halten, vernünftig essen, die Grundversorgung mit Mikronährstoffen sichern – und über den ganzen Tag ausreichend trinken, auch wenn der Durst in der kalten Jahreszeit leiser ruft. Und genau hier macht es einen echten Unterschied, wenn das Trinken Freude bereitet: Ein Getränk, das gut schmeckt und Trinkmenge, Vitamin C und Zink gleich mitbringt, nimmt einem spielend die Hürde, an der die guten Vorsätze im Winter sonst so oft scheitern.

Im Sommer entscheidet die Flasche an der Bank über den dritten Satz, im Winter entscheidet sie darüber, ob man überhaupt regelmäßig auf dem Platz steht – und am Ende steckt in beidem dieselbe Botschaft: Trinken gehört zum Spiel, das ganze Jahr über.