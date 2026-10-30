OMNi-BiOTiC: Zverev, der Darm und die Handtuchbox

OMNi-BiOTiC und der Tennissport, das ist eine Kombination, die auch bei den Erste Bank Open in Wien 2026 ein weiteres Kapitel der Erfolgsgeschichte schreibt. Die Manager Jürgen Teuschler und Christian Gsöll erklären, wie es zum Engagement im Tennis kam.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2026, 13:40 Uhr

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© Institut AllergoSan/Christian Jungwirth Jürgen Teuschler und Christian Gsöll

Auf dem Weg zum Center Court in der Wiener Stadthalle kommt man am Stand von OMNi-BiOTiC eigentlich nicht vorbei. Denn mittlerweile wissen immer mehr Sportler und Sportlerinnen um die Wichtigkeit der Darmgesundheit, wenn man Spitzenleistungen bringen möchte. Wie etwa bei Österreichs größtem Tennis-Event. In der breiteren Sponsoringstrategie des Institut AllergoSan spielt auch ein besonderes Konzept eine Rolle, das bei Tennisturnieren immer sichtbarer wird: die Kombination aus Handtuch und Handtuchbox.

© Mia Maria Knoll OMNI-BiOTiC war natürlich auch bei den Generali Open in Kitzbühel präsent

Jürgen Teuschler, Sponsoring-Verantwortlicher Tennis, erklärt: „Tennis ist ein Sport der Extreme – maximale Intensität im Ballwechsel, gefolgt von kurzen Momenten des Innehaltens. Genau hier setzt unser Konzept rund um Handtuch und Handtuchbox an. Das Handtuch steht sinnbildlich für Werte, mit denen wir uns bei OMNi-BiOTiC® identifizieren: Erholung, Runterkommen, Ausgleich nach einem harten Ballwechsel und das Finden der eigenen Balance. Der Griff zum Handtuch ist im Tennis mehr als Routine, er ist ein bewusster Reset-Moment. Diese kleine Pause erzählt unsere Geschichte: Regeneration als Schlüssel zur Leistungsfähigkeit. Mit der Handtuchbox schaffen wir bei Turnieren einen sichtbaren Ort für diese Botschaft, funktional für die Spielerinnen und Spieler und zugleich ein starkes Symbol für Balance und innere Stabilität.“

Zverev vertraut auf die Produkte von OMNI-BiOTiC

Seit Jahren bildet OMNI-BiOTiC ja auch eine Erfolgspartnerschaft mit Alexander Zverev, unterstützt die Stiftung des künftigen Weltranglisten-Ersten. Aber natürlich nutzt Zverev die Produkte auch selbst. „Als Marktführer im Bereich der Probiotika sorgt OMNi-BiOTiC® dafür, dass sich mein Körper und vor allem mein Darm rundum wohlfühlen. Gerade auf Reisen, wenn es zu stressigen Phasen während eines Turniers und Matches kommen kann, ist diese Unterstützung enorm wichtig“, verkündete Zverev.

Fans des zweimaligen Grand-Slam-Champions wissen natürlich längst: Abseits des Rampenlichts kämpft der Hamburger mit Typ-1-Diabetes, einer chronischen Krankheit. Die Diagnose erhielt er bereits mit vier Jahren, 2022 machte Zverev seine Erkrankung öffentlich. Mit seiner Stiftung möchte der Sportler anderen Diabetikern helfen – insbesondere jenen im Kindes- und Jugendalter. „Ich bin in der privilegierten Situation, ein Leben zu führen, wovon ich schon immer geträumt habe“, so Zverev.

Kein Kalkül, sondern Überzeugung

“Tennis ist der einzige Sport, in dem du stundenlang allein auf dem Platz stehst – ohne Coach, ohne Auswechslung, ohne Pause”, so Christian Gsöll, Mitglied der Geschäftsführung Institut Allergosan. “Jede Entscheidung triffst du selbst. Dafür brauchst du mehr als Talent: Du brauchst einen Körper, der in Form ist, und einen Kopf, der klar bleibt. Beides beginnt im Darm. 80 % des Immunsystems sitzen dort. Neurotransmitter wie Serotonin werden dort gebildet. Fokus, Regeneration, Belastbarkeit – alles hängt mit der Darmgesundheit zusammen. Deshalb ist Tennis-Sponsoring für Omni-Biotic kein Marketing-Kalkül, sondern eine inhaltliche Überzeugung: Wer verstanden hat, dass echte Leistung von innen kommt, versteht auch, warum wir genau hier hingehören.”