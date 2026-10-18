Darm & Tennis: Wenn Reisen den Darm aus dem Rhythmus bringen

Reisen bringt Abwechslung – auch für unseren Darm. Warum ungewohntes Essen und veränderte Tagesabläufe die Verdauung aus dem Rhythmus bringen können, was man dagegen tun kann und warum das gerade im Tennis eine Rolle spielt.

von tennisnet-Redaktion

zuletzt bearbeitet: 18.10.2026, 12:36 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Babsi Schett vertraut auf die Produkte von OMNi-BiOTiC®

Gerade im Tennis gehört das Reisen dazu. Bei den Profis geht es Woche für Woche von Turnier zu Turnier, aber auch Hobby- und Mannschaftsspieler sind für Wettkämpfe immer wieder unterwegs. Gegessen wird unterwegs, das Frühstück gibt es früher als sonst und vielleicht stehen plötzlich Lebensmittel auf dem Tisch, die man von zu Hause nicht gewohnt ist.

Wenn die gewohnte Routine fehlt

Auch der Magen-Darm-Trakt folgt einem Tages- beziehungsweise zirkadianen Rhythmus. Verändern sich auf Reisen plötzlich Essenszeiten, Schlaf und Tagesablauf, kann deshalb auch die Verdauung aus ihrem gewohnten Takt geraten. Spannend dabei: Auch das Darmmikrobiom unterliegt tageszeitlichen Schwankungen – vereinfacht gesagt kann also auch unser Mikrobiom eine Art „Jetlag“ erleben.

Je weiter die Reise geht, desto mehr kann dazukommen. Je nach Reiseziel und hygienischen Bedingungen können über kontaminiertes Wasser oder Lebensmittel auch potenziell krankmachende Keime aufgenommen werden.

Ein paar einfache Regeln können deshalb helfen: Bei empfindlicher Verdauung lieber auf vertraute Speisen setzen, ausreichend trinken und bei Wasser und ungekochten Lebensmitteln auf die hygienischen Bedingungen vor Ort achten. Und gerade vor einem wichtigen Match ist der Abend davor vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um sich einmal quer durch die lokale Küche zu probieren.

Den Darm mit auf die Reise nehmen

Wer Koffer, Schläger und Tennisschuhe rechtzeitig für ein Turnier vorbereitet, kann auch an seinen Darm denken.

Genau für solche Situationen wurde OMNi-BiOTiC® REISE entwickelt. Das Multispezies-Synbiotikum ist auf die besonderen Herausforderungen für den Darm während einer Reise abgestimmt und kann bereits bei der Reisevorbereitung in die tägliche Routine integriert werden.

Denn auch wenn sich unterwegs nicht alles planen lässt: Je mehr Vertrautes man beibehalten kann, desto besser. Das gilt für die Abläufe vor einem Match genauso wie für Essen und Trinken.