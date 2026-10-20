Australian Open 2027: Mit waterdrop® zum großen Finale nach Melbourne!

Einmal die Australian Open live erleben? Waterdrop® macht es möglich! Der offizielle Partner des Grand-Slam-Turniers verlost eine exklusive Reise nach Melbourne für zwei Personen – inklusive Flügen, Hotel und Finaltickets.

von tennisnet-Redaktion

zuletzt bearbeitet: 20.10.2026, 13:07 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Waterdrop® Waterdrop® Australian Open Bottles 2027

Für Tennisfans könnte ein Traum wahr werden: Anlässlich der neuen AO27 Bottle Collection verlost waterdrop® eine unvergessliche Reise zu den Australian Open 2027!

Auf den glücklichen Gewinner und seine Begleitperson warten zwei Tickets für das Herren-Finale am 31. Januar 2027, Flüge nach Melbourne von ausgewählten Flughäfen sowie drei Übernachtungen im Le Méridien Melbourne. Ein exklusives Hydration-Paket von waterdrop® gibt es obendrauf.

Doch auch abseits des Hauptpreises lohnt sich die Teilnahme: Zusätzlich werden zehn von waterdrop®-Athleten signierte AO27 Player Bottles sowie zehn weitere Flaschen aus der neuen AO27 Collection verlost.

So funktioniert die Teilnahme

Einfach dem Instagram-Account @waterdrop folgen, den Gewinnspielbeitrag liken und in den Kommentaren jene Person markieren, die man nach Melbourne mitnehmen würde. Jeder Kommentar zählt als zusätzliche Teilnahme. Wer den Beitrag außerdem teilt und waterdrop® markiert, sichert sich eine weitere Gewinnchance.

Teilnahmeschluss ist der 15. November 2026 um 15:00 Uhr MEZ. Die Gewinner werden per Instagram-Direktnachricht verständigt.

Also nichts wie mitmachen und mit etwas Glück das erste Grand-Slam-Finale des Jahres live in Melbourne erleben!