WTA Guangzhou: Finale! Tagger schlägt Quevedo klar

Lilli Tagger hat im Halbfinale des WTA-Tour-250-Turniers in Guangzhou gegen die Spanierin Kaitlin Quevedo mit 6:2 und 6:0 besiegt. Morgen geht es gegen Harriet Dart um ihren zweiten Karriere-Titel.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.10.2026, 13:30 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Lilli Tagger bei ihrem Paradeschlag

Tagger und Quevedo mussten lange auf ihren Auftritt warten. Denn im Match zuvor hatten sich Harriet Dart und die chinesische Teenagerin Xinran Sun zwei Sätze lang ein enges Match geliefert. Am Ende setzte sich die Britin mit 5:7, 7:6(1) und 6:0 durch.

So viel Drama wollte Lilli Tagger dann nicht mehr zulassen. Letztlich war es schon das Break zum 2:1 im ersten Satz, das den Weg der Osttirolerin ins Finale ebnete. Danach sollte Tagger nur noch ein einziges Spiel abgeben.

Und so geht es morgen um den zweiten Titel in der noch so jungen Karriere des Schützlings von Francesca Schiavone (die diesmal nicht dabei ist). Den ersten hat Tagger ja in Prag gegen Daria Snigur geholt.

Die Reise von Lilli Tagger in Guangzhou hatte ja mit dem Sieg gegen Venus Williams begonnen. Danach folgte ein solider Sieg gegen Magda Linette, ehe sich Tagger im Achtelfinale gegen Lokalmatadorin Han Shi so richtig strecken musste.

Mit Sinja Kraus war noch eine zweite Österreicherin am Start. Kraus musste sich aber in Runde zwei Paula Bdosa aus Spanien geschlagen geben,.

Hier das Einzel-Tableau in Guangzhou