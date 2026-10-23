WTA Ningbo: Elena Rybakina fliegt ins Halbfinale, also fast

Beim WTA-500er-Turnier in Ningbo hat Elena Rybakina das Halbfinale nach einem kurzen Zwischentief erreicht. Gegen Katarzyna Kawa siegte die Kasachin mit 6:1, 3:6 und 6:1. Auch Diana Shnaider, Leylah Fernadez und Marie Bouzkova stehen in der Runde der letzten vier Spielerinnen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 23.10.2026, 16:24 Uhr

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© Getty Images Elena Rybakina ist in Ningbo die Topfavoritin auf den Titel.

Nachdem Elena Rybakina am gestrigen Donnerstag in der zweiten Runde einen kurzen Arbeitstag auf Grund der frühen Aufgabe von Kontrahentin Polina Kudermetova hatte, ging es am heutigen Freitag aus sportlichen Gründen zunächst ganz schnell für die Weltranglistenerste, die verdient das Halbfinale des WTA-500er-Turniers in Ningbo erreichte.

Denn nur 22 Minuten dauerte der erste Satz gegen Qualifikantin Katarzyna Kawa. Die 128. der WTA-Weltrangliste siegte am Vortag noch überraschend gegen Belinda Bencic, blieb jedoch im ersten Satz chancenlos. Das Blatt wendete sich jedoch im zweiten Durchgang, in dem Kawa nach Aufschlagverlust plötzlich mit einem Doppelbreak vorne lag. Das reichte gegen Elena Rybakina, die zu diesem Zeitpunkt fehlerhaft agierte, um das Match in einen dritten Satz zu lenken.

Im finalen Spielabschnitt entwickelte sich die Partie dann wieder, wie diese zu Beginn verlief. Von einer Schwächephase Rybakinas war nichts zu merken, die erneut nur ein Spiel ihrer Kontrahentin zugestand und damit den zweiten Satz mit einem noch dickeren Fragezeichen untermalte.

Diana Shnaider fordert Rybakina im Halbfinale

Im Halbfinale wird nun Diana Shnaider alles versuchen, um Elena Rybakina zu stoppen. Auch Shnaider musste am Freitag in ihrem Viertelfinale über drei Sätze gehen. Allerdings fielen zumindest die ersten beiden Durchgänge gegen Iva Jovic ausgeglichener aus. Shnaider bezwang die US-Amerikanerin nach drei Sätzen und einer Spielzeit von 2:13 Stunden mit 6:3, 4:6 und 6:1.

Ebenfalls im Halbfinale steht Leylah Fernandez, die nach Satzrückstand die Russin Ekaterina Alexandrova am Ende deutlich mit 4:6, 6:2 und 6:1 besiegen konnte. Die Kanadierin darf sich im Halbfinale mit Marie Bouzkova messen, die zu Beginn des Turniertags das tschechische Duell gegen Sara Bejlek mit 6:3 und 6:4 für sich entscheiden konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Ningbo