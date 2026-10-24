WTA Ningbo: Elena Rybakina und Leylah Fernandez spielen um den Titel

Elena Rybakina und Leylah Fernandez bestreiten am Sonntag das Endspiel beim WTA-500-Turnier in Ningbo. Rybakina setzte sich mit 6:3 und 7:5 gegen Diana Shnaider durch. Leylah Fernandez besiegte zuvor Marie Bouzkova ebenfalls in zwei Sätzen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.10.2026, 13:50 Uhr

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© Getty Images Elena Rybakina steht im Endspiel von Ningbo.

Ein souveräner Auftritt von Elena Rybakina führt die Kasachin in das Endspiel im chinesischen Ningbo. Nachdem die Weltranglistenerste am gestrigen Freitag im zweiten Satz einen kleinen Durchhänger hatte, ging am heutigen Samstag im Halbfinale gegen Diana Shnaider alles glatt. Einen kleinen Wackler gab es aber dann doch.

Der eigene Serve lief ausgezeichnet bei Elena Rybakina, die es Diana Shnaider damit schwer machte, um bei den Aufschlagspielen der Weltranglistenersten Nadelstiche zu setzen. Auch die Russin selbst bot insgesamt wenig Angriffsfläche, doch beim Stand von 2:3 passierte es dann doch. Rybakina gelang das entscheidende Break, welches die 27-Jährige dann jedoch erst mit dem elften Satzball veredeln konnte.

Rybakina gnadenlos, Fernandez kämpft

Im zweiten Durchgang gab es früh Breakchancen für die Favoritin, doch nun behielt Shnaider in beiden Situationen die Nerven. Doch Elena Rybakina hielt den Druck auf Shnaider hoch und breakte ihre Kontrahentin eiskalt zum 4:3. Als die aktuell beste Spielerin der Welt dann zum Match servierte passierte das, was niemand erwarten konnte. Shnaider breakte zu null und konnte ihr Glück sicherlich selbst kaum fassen. Vielleicht folgte auch aus diesem Grund direkt das Rebreak. Die zweite Chance ließ sich Rybakina dann aber nicht nehmen und machte den Finaleinzug perfekt.

Leylah Fernandez gewann gegen Marie Bouzkova ein unruhiges Match am Ende glatt in zwei Sätzen. Im ersten Satz gab es in fast jedem Aufschlagspiel Breakchancen. Diese nutzte am Ende die Kanadierin besser, die mit dem dritten Satzball die Führung markieren konnte. Auch im zweiten Durchgang wechselten einige Breaks zwischen den Duellantinnen und erneut hatte Lelylah Fernandez beim Stand von 6:5 den Vorteil den entscheidenden Breakball verwandeln zu können. 6:3 und 7:5 lautete nach kämpferischen zwei Stunden das Endresultat.

Die 24-Jährige gewann erst vor ungefähr vier Wochen beim WTA-500-Turnier in Singapur den Titel. Es war die erste Trophäe für die US-Open-Finalistin von 2021 seit fast einem Jahr. Innerhalb kurzer Zeit könnte nun der zweite Titel hinzukommen. Es wäre insgesamt der siebte Triumph auf der WTA Tour für Fernandez. Elena Rybakina kann hingegen mit einem Erfolg im Endspiel bereits den vierten Titel in diesem Kalenderjahr feiern.

Hier das Einzel-Tableau aus Ningbo