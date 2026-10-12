WTA Rankings: Andreeva und Kraus mit neuem Career-Highs, Eva Lys rutscht ab

French-Open-Siegerin Mirra Andreeva hat mit Platz 3 in der Weltrangliste eine neue Bestposition eingenommen. Auch für Sinja Kraus und Tatjana Maria geht es nach oben, für Eva Lys nach unten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 15:22 Uhr

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Andreeva kletterte dank ihrer Punkte aus Peking, wo sie das Finale erreichte, gleich um zwei Plätze - und steht mit Rang 3 so gut da wie noch nie. Vor ihr sind unverändert Elena Rybakina (1.) und Aryna Sabalenka (2.) gelistet.

Hinter Andreeva stehen Jessica Pegula (4.) und Coco Gauff (5.). Auch für Elena Svitolina (6.) und Karolina Muchova (7.) geht es einen Platz nach oben; Linda Noskova (8.) verliert zwei Plätze. Dahinter folgen mit einigem Abstand Iga Swiatek (9.) und Marta Kostyuk (10.).

Iva Jovic (11.) steht ebenfalls so gut da wie noch nie. Elise Mertens springt dank ihres Halbfinaleinzugs in Peking auf Platz 14. Vorjahresfinalistin Amanda Anisimova, die ihre Saison bereits beendet hat, verliert Punkte und ist nur noch die Nummer 17.

Für Zheng geht's rauf, für Paolini runter

Mächtig nach oben indes geht es wieder für Qinwen Zheng: Sie hatte in Peking den Titel geholt, als Wildcardspielerin. Der Lohn: Platz 23, ein Plus von 31 Rängen. 2025 war Zheng, Olympiasiegerin in 2024, bereits die Nummer 4, aufgrund von Verletzungen aber war sie weit abgerutscht.

Weiter abwärts geht's für Jasmine Paolini: Nach zwei tollen Spielzeiten 2024 und 2025 und einem enttäuschenden Jahr 2026 ist sie nur noch auf Platz 33 notiert.

Tatjana Maria und Sinja Kraus mit Sprüngen

Beste Deutsche ist weiterhin Tamara Korpatsch (50.) vor Tatjana Maria (71.). Maria hatte in der vorvergangenen Woche das W100er-Turnier in Templeton gewonnen.

Abwärts geht es für Eva Lys: Die Hamburgerin, vor einiger Zeit noch die Nummer 39 der Welt, verliert nach ihrer frühen Aufgabe in Peking 34 Plätze, sie steht nur noch auf Rang 136. Lys hat in diesem Jahr mit vielen körperlichen Probleme zu kämpfen.

In Österreich ist Lilli Tagger auf Rang 55 die Nummer 1. Einen Sprung um 20 Plätze macht Sinja Kraus nach ihrem Achtelfinal-Lauf in Peking. Sie steht mit Platz 75 auf ihrem Career-High! Julia Grabher ist auf Rang 97 notiert.

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