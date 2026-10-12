WTA Wuhan: Auch Noskova, Andreeva und Zheng ziehen raus

Das WTA-Turnier in Wuhan muss auf einen weitere Stars verzichten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 09:00 Uhr

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© Getty Images

Denn auch Wimbledonsiegerin Linda Noskova sagte ihren Start beim 1000er-Turnier in China ab. Grund: eine Verletzung an der linken Wade.

Neben der Tschechin haben auch Peking-Finalistin Mirra Andreeva (Änderung der Turnierplanung), Peking-Siegerin Qinwen Zheng und Anna Kalinskaya (Krankheit) kurzfristig zurückgezogen.

Im Vorfeld des Turniers hatten abereits Titelverteidigerin Coco Gauff (Erschöpfung) und die Weltranglisten-Erste Elena Rybakina (Fußverletzung) auf einen Start verzichtet.

Topgesetzt ist damit Aryna Sabalenka.

Deutsche Spielerinnen sind nicht in Wuhan im Hauptfeld dabei, aus österreichischer Sicht ist Lilli Tagger am Start. Sie trifft in Runde 1 auf die Tschechin Nikola Bartunkova.

Zum Einzel-Draw in Wuhan