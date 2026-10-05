Elena Rybakina sagt Start in Wuhan ab

Aufgrund ihrer anhaltenden Fußverletzung hat Elena Rybakina ihren Start in Wuhan abgesagt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.10.2026, 12:10 Uhr

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© Getty Images Elena Rybakina muss pausieren

Elena Rybakina wird nicht am WTA-1000-Turnier in Wuhan (12. bis 18. Oktober) teilnehmen. Wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten, kann die Weltranglistenerste aufgrund einer Fußverletzung nicht in der chinesischen Metropole aufschlagen.

“Es tut mir sehr leid für die Fans, die sich darauf gefreut haben, mich spielen zu sehen. Ich werde mir etwas Zeit nehmen, um mich auszuruhen und zu erholen”, ließ sich Rybakina, die in Wuhan 2025 das Viertelfinale erreichte, zitieren. Nach der Absage der Kasachin wird Aryna Sabalenka topgesetzt sein.

Der linke Fuß schmerzt seit Cincinnati

Seit ihrem Triumph bei den US Open und dem Sprung an die Weltranglistenspitze läuft es für Rybakina nicht rund. Zunächst konnte die 27-Jährige wegen ihrer Fußverletzung nicht an der Billie-Jean-King-Cup-Finalrunde in Shenzhen teilnehmen, am Samstag verlor sie ihre Auftaktpartie in Peking gegen Alina Charaeva in drei Sätzen.

Anschließend klagte Rybakina, die sich Mitte August in Cincinnati an der Achillessehne verletzt hatte, erneut über Probleme am linken Fuß. Ihr Comeback könnte die dreifache Grand-Slam-Siegerin in zwei Wochen beim WTA-500-Turnier in Ningbo (19. bis 25. Oktober) geben.