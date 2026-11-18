WTA-Championesse Mirra Andreeva als Spielball der Kriegspropaganda

Bei den WTA Finals in Indian Wells stürmte Mirra Andreeva mit ihren 19 Jahren eindrucksvoll zum Titel. Während der russische Präsident Vladimir Putin der Teenagerin öffentlich zum großen Coup gratulierte, sieht der ehemalige ukrainische Tennisprofi Sergiy Stakhovsky die Durchstarterin bzgl. des Ukraine-Kriegs in einer zweifelhaften Rolle.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.11.2026, 16:12 Uhr

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© Getty Images Auch der Titelgewinn von Mirra Andreeva bei den WTA Finals wird in den sozialen Netzwerken politisiert.

Aktuell sieht sich der Profisport immer mehr als politisches Propaganda-Instrument eingesetzt. So schlagen unter anderem die Vorkommnisse um die Wiedereingliederung der russischen Eishockey-Nationalteams nach dem sehr zweifelhaft anmutenden CAS-Urteil hohe Wellen.

Auch bei den WTA-Finals wurden die Geschehnisse um den seit mehr als vier Jahre andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine mehrfach thematisiert. Mit den Ukrainerinnen Elina Svitolina und Marta Kostyuk, den beiden Russinnen Mirra Andreeva und Diana Shnaider, sowie der Belarussin Aryna Sabalenka waren in Indian Wells insgesamt fünf Spielerinnen im Einsatz, deren Nationen bei dieser kriegerischen Auseinandersetzung beteiligt sind.

Und so ließ es sich der russische Präsident Vladimir Putin nicht nehmen, den sportlich herausragenden Erfolg von Andreeva öffentlich zu würdigen: „Ich gratuliere Ihnen herzlich zu ihrem Triumph beim Abschlussturnier der WTA im Einzel. Während des gesamten, anspruchsvollen Turniers haben Sie mit großem Eifer gespielt und in hochklassigen, intensiven Partien exzellente Vorbereitung, spielerischen Können, Widerstandskraft sowie Willensstärke unter Beweis gestellt. Mit ihrem glanzvollen und überzeugenden Sieg führen Sie die bemerkenswerten Traditionen der heimischen Tennisschule fort.“

Bei der Siegerehrung in der kalifornischen Wüste hatte Andreeva ihrer Finalgegnerin Svitolina zu deren Erfolge in Anbetracht der schweren Aufgabe als Mutter auf der Tour gratuliert. Während diese Geste in den sozialen Netzwerken oft sehr positiven Anklang fand, ordnete dies der ehemalige ukrainische Tennisprofi Sergiy Stakhovsky, der von Andreeva wie von anderen aktiven russischen und belarussischen Profispielerinnen eine öffentliche Distanzierung vom russischen Angriffskrieg erwartet, völlig gegenteilig ein.

„Elina zu gratulieren, während man die Tatsache ignoriert, dass ihr Land in die Ukraine einmarschiert ist und hunderttausende Menschen ermordet hat – und während sie den Krieg zudem nie öffentlich verurteilt hat, sondern obendrein noch Auszeichnungen aus den Händen Putins entgegennahm – ist kein Akt von Klasse. Es ist ein Akt bewusster Manipulation.“

Wie bei den aktuell festgefahrenen, kriegerischen Handlungen in der Ukraine werden auch in der kommenden Spielzeit die Spannungen zwischen den ukrainischen und den russischen bzw. belarussischen Spielerinnen weiter anhalten. An das Bild der verweigerten Handschläge nach der Partie hat man sich inzwischen ja schon gewöhnen müssen.