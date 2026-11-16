Finals-Siegerin Mirra Andreeva: Da geht noch mehr!

Für Mirra Andreeva endet das Jahr 2026 mit einer perfekten Woche bei den WTA Finals in Indian Wells. Für Martina Navratilova steht fest, dass der Tennissport einen neuen Superstar gefunden hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2026, 16:57 Uhr

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© Getty Images Mirra Andreeva dominierte die WTA Finals 2026.

Mirra Andreeva krönte am Sonntag mit dem Gewinn der WTA Finals ihr Jahr 2026. Im Frühjahr gewann die Russin bei den French Open ihren ersten Grand-Slam-Titel und beendet das Jahr hinter Elena Rybakina auf Platz zwei der WTA-Weltrangliste. Aus dem großen Versprechen ist in den letzten Monaten eine echte Topspielerin geworden. Das wird für 2027 eine neue Erfahrung für die 19-Jährige.

Zu verbessern gibt es beim Teenager noch eine ganze Menge. Das ist vielleicht sogar eher erschreckend, zumindest für die Konkurrenz. Legen Martina Navratilova erklärte nach dem Endspiel in Indian Wells gegenüber WTA.com, dass sie sich von Andreeva mehr Aktionen am Netz wünschen würde und ihr Spiel damit noch variabler und unberechenbarer macht.

Andreeva siegt bei Finals ohne Satzverlust

Doch auch neben den spielerischen Aspekten gibt es noch Dinge, die Andreeva verbessern muss. Die junge Russin gilt oft als ungehalten und brachte sich schon mit der einen oder anderen verbalen Aktion auf dem Court selbst aus dem Konzept. In den Tagen der WTA Finals bewies Mirra Andreeva, was mit einem deutlichen Fokus auf das Spiel in ihr steckt. Ohne Satzverlust bestritt Andreeva ihre fünf Matches bei ihrer gleichzeitigen Finals-Premiere.

Martina Navratilova sieht bei Mirra Andreeva übrigens auch noch Potenzial im Aufschlag und ist sich sicher, dass das Frauentennis einen neuen Superstar hinzugewonnen hat. Schon nach dem ersten Grand Slam im neuen Jahr könnte Andreeva die Nummer eins der Weltrangliste werden. Definitiv wird auch ihr Name auf den Listen der Favoritinnen auf den Titel bei den Australian Open auftauchen.