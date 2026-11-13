WTA Finals: Makellose Mirra - Andreeva siegt auch gegen Muchova-Ersatz Shnaider

Mirra Andreeva hat bei den WTA Finals in Indian Wells auch ihr drittes Gruppenspiel souverän gewonnen. Gegen Diana Shnaider, die kurzfristig für die erkrankte Karolina Muchova einsprang, setzte sich die 19-jährige Russin mit 6:2 und 6:1 durch.

von redaktion

zuletzt bearbeitet: 13.11.2026, 22:27 Uhr

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© Getty Images Mirra Andreeva gegen Diana Shnaider

Eigentlich hätte Karolina Muchova im letzten Gruppenspiel gegen Mirra Andreeva antreten sollen. Eine Magen-Darm-Erkrankung machte der Tschechin jedoch einen Strich durch die Rechnung. Für sie rückte Diana Shnaider als zweite Ersatzspielerin ins Feld. An Andreevas Ausgangslage änderte das nichts: Die Russin hatte sich mit zwei Siegen in klaren Zweisatzmatches gegen Elina Svitolina und Aryna Sabalenka bereits Platz eins in Gruppe 2 gesichert.

Shnaider startet stark, dann übernimmt Andreeva

Zunächst sah es sogar danach aus, als könnte Shnaider der Favoritin Schwierigkeiten bereiten. Die Ersatzspielerin erwischte den besseren Start und nahm Andreeva früh den Aufschlag zum 2:0 ab. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Andreeva fand schnell ihren Rhythmus und gewann anschließend sechs Spiele in Serie. Mit 6:2 sicherte sie sich den ersten Satz.

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Nur ein Spiel im zweiten Satz

Im zweiten Durchgang wurde die Überlegenheit der Weltranglistendritten noch deutlicher. Shnaider konnte zunächst zum 1:0 vorlegen, danach ließ Andreeva jedoch nichts mehr zu. Die Russin gewann sechs Spiele hintereinander und machte mit 6:1 den nächsten deutlichen Erfolg perfekt.

Pegula wartet im Halbfinale

Für Andreeva geht es nun am Samstag gegen Jessica Pegula um den Einzug ins Endspiel. Die Amerikanerin wird sich auf eine Spielerin einstellen müssen, die in Indian Wells bislang kaum Schwächen gezeigt hat: drei Gruppenspiele, drei Siege und kein einziger Satzverlust. Nach dem souveränen Auftritt gegen Shnaider ist klar, dass Pegula eine starke Leistung abrufen wird müssen, um Andreevas Lauf zu stoppen.

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Hier das Tableau der WTA Finals in Indian Wells