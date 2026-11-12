WTA Finals: Gauff dreht zweiten Satz und darf weiter hoffen

Coco Gauff hat bei den WTA Finals in Indian Wells gegen Marta Kostyuk einen 1:5-Rückstand im zweiten Satz aufgeholt. Ob der Sieg fürs Halbfinale reicht, entscheidet sich erst später.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.11.2026, 23:31 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff hat ihr letztes Round-Robin-Match gegen Marta Kostyuk gewonnenCoco Gauff hat ihr letztes Round-Robin-Match gegen Marta Kostyuk gewonnen

Coco Gauff hat bei den WTA Finals im ersten Match des Donnerstags in Indian Wells ihre Halbfinalchancen gewahrt. Die an Nummer vier gesetzte US-Amerikanerin bezwang Marta Kostyuk nach 1:40 Stunden mit 6:4, 7:5 und beendete die Gruppenphase mit zwei Siegen und einer Niederlage. Ob das für den Aufstieg reicht, hängt allerdings vom Ausgang der Partie zwischen Linda Noskova und Jessica Pegula ab.

Nach einem weitgehend souveränen ersten Durchgang geriet Gauff im zweiten Satz gehörig ins Hintertreffen. Beim Stand von 0:3 nahm die 22-Jährige eine “Medical Break” und ließ sich am unteren Rücken behandeln. Kostyuk zog dennoch auf 5:1 davon, ehe Gauff eine beeindruckende Aufholjagd startete. Die US-Amerikanerin nahm verstärkt die Vorhand ihrer Gegnerin ins Visier und gewann tatsächlich die letzten sechs Games der Partie. Und das trotz erheblicher Aufschlagprobleme: Neun Doppelfehler standen am Ende zu Buche.

Ob Gauff ihren Titel von 2024 erneut ins Visier nehmen darf, entscheidet nun das zweite Einzel des Tages. Gewinnt Noskova gegen Pegula, steht Gauff im Halbfinale. Setzt sich hingegen Pegula durch, wären die beiden aufgrund des besseren Satzverhältnisses bei einem Dreiergleichstand mit jeweils zwei Siegen weiter. Besonders bitter für Gauff: Gegen Pegula hatte sie einen Satzball zum Zweisatzsieg vergeben –das könnte sich nun rächen.

Das Einzel-Tableau in Indian Wells