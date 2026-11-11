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WTA Finals: So viele Möglichkeiten - und zwar noch für alle!

Eine Niederlage zum Auftakt der WTA Finals? Das kann noch repariert werden!

von Jens Huiber
zuletzt bearbeitet: 11.11.2026, 09:11 Uhr

Mirra Andreeva muss heute gegen Aryna Sabalenka ran
© Getty Images
Mirra Andreeva muss heute gegen Aryna Sabalenka ran

Linda Noskova kann nach ihrem gestrigen glatten Erfolg gegen Coco Gauff den Rechenschieber schon mal beiseite legen, die tschechische Wimbledon-Siegerin hat bei den WTA Finals in Indian Wells mit zwei Siegen zum Auftakt bereits das Halbfinale erreicht. Und das als Debütantin. Der zweite Platz aus der Gruppe A ist noch offen, da möchte Jessica Pegula auch ein Wörtchen mitreden.

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In der Gruppe B steht heute der zweite Spieltag an. Und wie eigentlich immer beim „Round Robin“-Format gilt es spätestens jetzt, ganz viele Szenarien im Kopf zu haben. Denn auch wenn sich mit Mirra Andreeva und Aryna Sabalenka die beiden Siegerinnen vom Montag treffen, so ist auch für Elina Svitolina und Karolina Muchova, die das erste Match des Tages im Tennis Paradise bestreiten werden, vieles möglich.

Aber um ein bisschen Spannung aufzubauen, könnte man auf Folgendes schauen:

Ob die Spielerinnen all diese Optionen permanent im Hinterkopf haben, ist wohl unerheblich. Denn als Profis wollen Sabalenka und Co. natürlich jedes Match gewinnen. 
 

von Jens Huiber

Mittwoch
11.11.2026, 15:07 Uhr
zuletzt bearbeitet: 11.11.2026, 09:11 Uhr