WTA Finals: So viele Möglichkeiten - und zwar noch für alle!

Eine Niederlage zum Auftakt der WTA Finals? Das kann noch repariert werden!

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.11.2026, 09:11 Uhr

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© Getty Images Mirra Andreeva muss heute gegen Aryna Sabalenka ran

Linda Noskova kann nach ihrem gestrigen glatten Erfolg gegen Coco Gauff den Rechenschieber schon mal beiseite legen, die tschechische Wimbledon-Siegerin hat bei den WTA Finals in Indian Wells mit zwei Siegen zum Auftakt bereits das Halbfinale erreicht. Und das als Debütantin. Der zweite Platz aus der Gruppe A ist noch offen, da möchte Jessica Pegula auch ein Wörtchen mitreden.

In der Gruppe B steht heute der zweite Spieltag an. Und wie eigentlich immer beim „Round Robin“-Format gilt es spätestens jetzt, ganz viele Szenarien im Kopf zu haben. Denn auch wenn sich mit Mirra Andreeva und Aryna Sabalenka die beiden Siegerinnen vom Montag treffen, so ist auch für Elina Svitolina und Karolina Muchova, die das erste Match des Tages im Tennis Paradise bestreiten werden, vieles möglich.

Aber um ein bisschen Spannung aufzubauen, könnte man auf Folgendes schauen:

Wenn Sabalenka und Muchova gewinnen, steigt Aryna als Siegerin ins Halbfinale auf, Svitolina ist raus. Und Andreeva und Muchova spielen sich im direkten Duell den zweiten Slot im Halbfinale aus.

Wenn Sabalenka in zwei und Svitolina in drei Sätzen gewinnen, ist Aryna weiter. Ob als Siegerin oder Zweite, stünden dann aber noch nicht fest.

Wenn Andreeva und Svitolina gewinnen, kommt Mirra als Gruppensiegerin weiter. Elina hätte dann ein vorgezogenes Endspiel gegen Sabalenka.

Und natürlich gilt auch hier: Wenn Andreeva in zwei Sätzen und Muchova in drei Sätzen gewinnen, dann ist Mirra weiter. Allerdings in einer noch unklaren Position.

Ob die Spielerinnen all diese Optionen permanent im Hinterkopf haben, ist wohl unerheblich. Denn als Profis wollen Sabalenka und Co. natürlich jedes Match gewinnen.

