WTA Finals Indian Wells: Solidere Pegula besiegt Kostyuk in zwei Sätzen

In einer nicht gerade hochklassigen Partie mit zahlreichen Eigenfehlern besiegte die US-Amerikanerin Jessica Pegula im zweiten Gruppenspiel der WTA Finals in Indian Wells die Nachrückerin Marta Kostyuk aus der Ukraine in zwei Sätzen und ist dadurch weiterhin im Rennen zum Erreichen des Halbfinals.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 10.11.2026, 23:05 Uhr

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© Getty Images Im zweiten Gruppenspiel feierte Jessica Pegula bei den WTA Finals gegen Marta Kostyuk einen wichtigen Sieg.

Mit regelrechtem „do-or-die“-Charakter ging es für die US-Amerikanerin Jessica Pegula nach ihrer Dreisatz-Niederlage gegen ihre Landsfrau Coco Gauff und für die Ukrainerin Marta Kostyuk nach der Zweisatz-Niederlage gegen die Tschechin Linda Noskova ins zweite Vorrunden-Duell der Gruppe 1.

Und Kostyuk schien als Nachrückerin für die Weltranglistenerste Elena Rybakina, die kurzfristig aufgrund einer Erkrankung kurz vor Turnierbeginn absagen musste, immer noch nicht richtig im Wettbewerb angekommen zu sein. Ohne Punktgewinn musste die 24-Jährige gleich ihr erstes Aufschlagspiel abgeben und wirkte auch im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs äußerst fehlerhaft. Für die 31-jährige Pegula dagegen reichte eine solide Vorstellung, um sich mit der Doppel-Break-Führung zum 5:2 zu belohnen und anschließend die Satzführung mit einem sicheren Vorhand-Gewinnschlag aus dem Halbfeld einzutüten.

Zu Beginn des zweiten Akts ließ sich Pegula etwas von der Fehlerhaftigkeit anstecken, indem beide Spielerinnen ihre ersten beiden Aufschlagspiele abgeben mussten. Im weiteren Verlauf stabilisierten sich die beiden Protagonistinnen etwas bei ihrem Service und konnten ihre dennoch oft wackeligen Aufschlagspiele halten. Beim Stand von 5:5 erspielte sich Pegula erst drei laufende Breakchancen und nach Abwehr durch ihre Gegnerin eine weitere Möglichkeit und bekam das Break per Doppelfehler serviert. Im letzten Aufschlagspiel behielt die Weltranglisten-5. die Nerven und triumphierte nach 89 Minuten mit 6:2, 7:5.

Während Pegula im letzten Gruppenspiel gegen die Wimbledonsiegerin Linda Noskova noch um den Einzug ins Halbfinale kämpft, dürfte der Zug für Kostyuk bereits vor der Partie gegen die zweifache Grand-Slam-Siegerin Coco Gauff abgefahren sein.

Hier die Vorrunden-Gruppen aus Indian Wells