WTA Finals: Sabalenka startet mit mühsamem Sieg

Topfavoritin Aryna Sabalenka hat die Jagd nach ihrem ersten Titel bei den WTA Finals mit einem hart erarbeiteten Sieg begonnen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 09.11.2026, 23:28 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka ist bei den WTA Finals 2026 erfolgreich gestartet

Die Weltranglistenzweite setzte sich in Indian Wells in ihrem Auftaktmatch der Gruppe 2 gegen Wimbledon-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien 7:6 (7:2), 7:5 durch und wirkte wenig konstant in ihrem Spiel.

Sabalenka hatte beim Abschlusstreffen der Saisonbesten 2022 gegen die Französin Caroline Garcia und 2025 gegen die Kasachin Jelena Rybakina zwei mehr oder weniger überraschende Final-Niederlagen kassiert. Die in der Folge zur Nummer eins aufgestiegene Rybakina kann ihren Titel wegen einer Viruserkrankung nicht verteidigen.

Ihre Spitzenposition in der Weltrangliste wird sie aber auf jeden Fall über Indian Wells hinaus behalten - bei einem Turniersieg ohne Niederlage läge Sabalenka noch 114 Punkte hinter Rybakina.

Sabalenka nutzt ihren zweiten Matchball

Sabalenka, die im Frühjahr erstmals das WTA-1000er-Turnier an gleicher Stelle gewonnen hatte, musste bei 28 Grad in der kalifornischen Wüste im ersten Satz zweimal einem Break hinterherlaufen und wirkte zeitweise deutlich genervt. Die erstmals für die WTA Finals qualifizierte Muchova hielt auf Augenhöhe dagegen.

Auch nach dem deutlich gewonnenen Tiebreak fand die 28-Jährige gegen die knapp zwei Jahre ältere Muchova selten zu einer gewissen Leichtigkeit. Beide Kontrahentinnen hatten Schwierigkeiten, ihren Aufschlag zu halten. Sabalenka führte bereits 5:3, ließ Muchova aber mit einer Reihe leichter Fehler zurück ins Spiel kommen. Nach 1:53 Stunden nutze Sabalenka ihren zweiten Matchball.

Beim mit 10,0 Millionen US-Dollar dotierten Saisonfinale ziehen nach der Vorrunde die beiden besten Spielerinnen der zwei Vierergruppen ins Halbfinale ein. Das Finale des Hartplatzturniers in Kalifornien findet am Sonntag statt.

Ursprünglich sollten die diesjährigen WTA Finals in Saudi-Arabien stattfinden. Nachdem die USA im Februar Militärschläge gegen den Iran durchgeführt hatten und es daraufhin zu einem Krieg in der Region gekommen war, wurde das Turnier jedoch im Juli nach Indian Wells verlegt.