WTA Finals: Noskova startet mit sicherem Sieg gegen Kostyuk

Wimbledon-Siegerin Linda Noskova ist mit einem souveränen 6:2 und 6:4 gegen Marta Kostyuk in die WTA Finals in Indian Wells gestartet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.11.2026, 22:48 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Linda Noskova ist in Indian Wells gut gestartet

Marta Kostyuk wusste ja erst seit dem gestrigen Samstag, dass sie nun doch erstmals aktiv in die WTA Finals eingreifen würde. Elena Rybakina musste kurzfristig absagen, wird dennoch das Jahr an Position eins in den WTA-Charts beenden. Aber es gibt dennoch keine einfachen Gegnerinnen bei den WTA Finals. Und also traf Kostyuk im allerersten Match im Tennis Paradise in Indian Wells auf die regierende Wimbledon-Siegerin Linda Noskova.

Und die Tschechin erwischte den eindeutig bessern Start, nahm ein frühes Break nicht nur mit, sondern legte gleich ein zweites nach, gewann Satz eins mit 6:2.

Im zweiten Akt war es dann das fünfte Spiel, in dem Marta Kostyku ihren Aufschlag zum 2:3 verlor. Kostyuk wehrte sich zwar nach Kräftem hatte auch eine Chance zum Ausgleich. Am Ende setzte sich aber Noskoa in diesem Durchgang mit 6:4 durch.

Die zweite Begegnung in dieser Gruppe ist eine rein amerikanische Angelegenheit: Da treffen nämlich Coco Gauff und Jessica Pegula aufeinander.