Nach Pegulas Läster-Attacke: WTA entschuldigt sich

Die Läster-Attacke von Jessica Pegula hat im Vorfeld der WTA Finals viel Staub aufgewirbelt. Während sich die WTA für den Vorfall entschuldigte, gibt es zwischen der US-Amerikanerin und Mirra Andreeva offenbar kein böses Blut mehr.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2026, 17:09 Uhr

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© Getty Images Jessica Pegula sorgte für eine Kontroverse

Mit den WTA Finals steht ab Sonntag für die besten Tennisspielerinnen der Welt das letzte Highlight des Jahres an. Im Vorfeld des prestigeträchtigen Finalturniers rückte der Sport allerdings in den Hintergrund. Vielmehr wurden die Schlagzeilen von Jessica Pegulas Läster-Attacke dominiert.

Pegula bezeichnete French-Open-Siegerin Mirra Andreeva gegenüber ihrem Coach Mark Knowles als “Diva” und kritisierte darüber hinaus deren Trainer Conchita Martínez. Zudem verglich die 32-Jährige Andreeva mit Coco Gauff. “Wenn sie Cocos Mentalität hätte, wäre sie besser als Coco”, meinte Pegula.

WTA übernimmt “volle Verantwortung”

Als erste Reaktion entfernte die WTA den entsprechenden YouTube-Stream der Trainingseinheit, via Social Media machten die offensichtlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Ausschnitte freilich dennoch die Runde. Eine Entschuldigung der WTA ließ anschließend nicht lange auf sich warten.

“Wir übernehmen die volle Verantwortung dafür, dass wir unsere Spielerinnen und ihre Teams nicht darüber informiert haben, dass die Mikrofone, die dazu dienten, den Fans einen Live-Stream vom Training der Spielerinnen zu bieten, auf den Plätzen bei den WTA Finals aktiv waren” erklärte die WTA in einem an The National übermittelten Statement.

Pegula suchte klärendes Gespräch mit Andreeva

Der Zeitung zufolge sollten die Mikrofone lediglich Umgebungsgeräusche aufzeichnen, nicht jedoch Gespräche von Spielerinnern oder Trainern. "Wir entschuldigen uns aufrichtig dafür, dass wir unserer Verantwortung, Spieler und Trainer angemessen zu informieren, nicht nachgekommen sind”, so die WTA.

Schon zu Beginn des Jahres war bei den Australian Open eine Debatte über die mangelnde Privatsphäre der Profis entbrannt. “Ich denke, das wird das Thema definitiv wieder aufleben lassen. Hoffentlich können wir diesen Vorfall nutzen, um uns weiterhin für mehr Privatsphäre der Spieler einzusetzen", meinte Pegula in Indian Wells gegenüber “ESPN”.

Die Kontroverse mit Andreeva regelte Pegula gemäß eigener Aussage in einem privaten Gespräch - und das offenbar erfolgreich, wie ein Instagram-Beitrag der Russin nahelegt. Bei der Auslosung der WTA Finals landeten Pegula und Andreeva in unterschiedlichen Gruppen.