Die Tenniswelt hört mit: Jessica Pegula lästert über Mirra Andreeva

Jessica Pegula hat es bereits vor dem Start der WTA Finals in Indian Wells in die Schlagzeilen geschafft. Die US-Amerikanerin ließ sich über Mirra Andreeva aus. Im Hintergrund liefen unbemerkt die Mikrofone des WTA-Livestreams.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.11.2026, 12:11 Uhr

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© Getty Images Jessica Pegula ließ sich über Mirra Andreeva aus - bei offenen Mikrofonen am Practice Court.

Jessica Pegula bezeichnete Mirra Andreeva gegenüber ihrem Coach Mark Knowles als “Diva”. Zudem verglich die US-Amerikanerin Andreeva mit Coco Gauff: “Wenn sie Cocos Mentalität hätte, sie wäre besser als Coco.” Die direkten Aussagen Pegulas hielten sich bis hier hin noch in Grenzen, auch wenn die 32-Jährige ihre Meinung sicherlich nicht geäußert hätte, wenn ihr die offenen Mikrofone bewusst gewesen wären.

Pegula kritisiert auch Martinez

Doch Pegula legte nach und schoss sich nun auf Conchita Martinez ein, die Andreeva betreut. “Vor ihr habe ich den Respekt verloren”, sagte Pegula und begründete dies natürlich auch direkt: “Mirra muss mal in ihre Schranken gewiesen werden. Doch Conchita scheint nicht zu wissen, wie das funktioniert. Sie muss ihr einfach die Stirn bieten. Ich habe den Eindruck, dass Conchita ihr Verhalten noch befeuert."

Nachdem der Fauxpas von Jessica Pegula öffentlich wurde, nahm die WTA den entsprechenden Steam aus dem Netz. Doch natürlich kursieren sämtliche Videos bereits in den Sozialen Netzwerken. Jessica Pegula zeigte sich überrascht von dem Vorfall und ließ über einen Sprecher verkünden, dass sie nichts von der Liveübertragung wusste. Eine Entschuldigung blieb jedoch aus.

Kein Duell zwischen Pegula und Andreeva

Bei den WTA Finals werden beide Spielerinnen zunächst nicht aufeinandertreffen, was nun sicherlich eine gewisse Brisanz mit in das Match bringen würde. Da Andreeva und Pegula jedoch in unterschiedliche Gruppen gelost worden sind, könnte frühstens im Halbfinale ein Aufeinandertreffen folgen. Es wäre übrigens das erste direkte Duell auf der Tour.

Und zum Abshcluss nochmal zu den Sozialen Netzwerke. Unter einem Video von Pegulas rant kommentierte Nick Kyrgios den Vorfall mit einem lachenden Emoji. Der sonst wortgewaltige ehemalige Wimbledonfinalist äußerte sich jedoch nicht weiter zu dem Vorfall. Trotzdem bleibt die spannende Frage, ob weitere Profis sich äußern oder die Tenniswelt das stille Abkommen pflegt: Ein bisschen Lästern wird ja noch erlaubt sein!