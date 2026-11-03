WTA Hongkong: Eala erreicht Runde zwei, Badosa gibt unter Tränen auf

Alexandra Eala steht in der zweiten Runde beim WTA-250er-Turnier in Hongkong. Die Philippinin siegte in zwei Sätzen gegen Emerson Jones mit 6:4 und 6:3. Paula Badosa musste nach einem guten Start in das Match gegen Elena Pridankina aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.11.2026, 16:08 Uhr

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© Getty Images Alexandra Eala steht in Hongkong in der zweiten Runde.

Alexandra Eala durfte sich beim WTA-250er-Event in Hongkong kurzfristig mit Emerson Jones messen. Die Australierin, aktuell die Nummer 132 im WTA-Ranking, rückte als Lucky Loserin ins Hauptfeld nach, nachdem Alycia Parks kurzfristig aus dem Turnier rauszog. Doch die 18-Jährige kassierte gegen Alexandra Eala eine erwartbare Zweisatzniederlage. Im ersten Satz hielt Jones die Partie noch ausgeglichen, trotzdem konnte sich die Philippinin am Ende die Satzführung sichern.

Im zweiten Durchgang legte Alexandra Eala dann nochmal ein paar Prozentpunkte drauf und war nun auch bei eigenem Serve deutlich weniger anfällig. Folgerichtig war nach 72 Minuten Spielzeit der verdiente Einzug in die zweite Runde für Eala, die sich im Match zunehmend steigerte und die eigene Fehlerquote verringerte. Die Weltrangliste-17. trifft in der zweiten Runde nun auf Tereza Valentova.

Badosa muss aufgeben

Für Paula Badosa endete der Tag in der chinesischen Sonderverwaltungszone mit einer bitteren Enttäuschung. Gegen Elena Pridankina, die sich erfolgreich durch die Qualifikation spielte, verlor die Spanierin den ersten Satz mit 5:7 und musste die Partie anschießend aufgeben. Badosa führte bereits mit 4:1, hatte dann aber mit deutlichen körperlichen Beeinträchtigungen zu kämpfen.

Nach Ende des ersten Satzes nahm die 28-Jährige ein Medical Timeout und ließ ihren Blutdruck messen. Anschließend entschied sich die 57. der Weltrangliste unter Tränen für die vorzeitige Beendigung des Matches. Für die 21-jährige Elena Pridankina bedeutet dies nun in Runde zwei ein Match gegen Alexandra Shubladze, die ebenfalls aus der Qualifikation den Sprung in die zweite Runde schaffte.

Topgesetzte im Turnier ist Sorana Cirstea, die sich gegen Maria Timofeeva in drei Sätzen durchsetzen konnte. Cirsteas Zweitrundengegnerin Mary Stoiana besiegte am Montag Venus Williams in zwei Sätzen. Ebenfalls bereits am Montag siegte Maria Sakkari in ihren Auftaktmatch gegen Carol Lee. Die Griechin ist hinter Leylah Fernandez an Position vier gesetzt. Fernandez spielt erst am Mittwoch ihre Erstrundenpartie gegen Sofia Kenin.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Hongkong