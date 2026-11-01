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WTA Tokio: Diana Shnaider holt sechsten Karrieretitel

Die Siegerin des WTA-500-Turniers heißt Diana Shnaider. Die 22-jährige Russin gewann das Endspiel gegen Leylah Fernandez in drei Sätzen und beendete damit eine lange Durststrecke.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 01.11.2026, 07:52 Uhr

Diana Shnaider triumphierte in Tokio
© Getty Images
Diana Shnaider triumphierte in Tokio

Diana Shnaider hat sich beim WTA-500-Turnier in Tokio zur Siegerin gekrönt. Die an Position drei gesetzte Russin gewann das Finale am Sonntag gegen die Kanadierin Leylah Fernandez mit 6:4, 5:7 und 6:2.

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Shnaider sah beim Stand von 6:4 und 4:0 bereits wie die sichere Siegerin aus, dank eines fabelhaften Comebacks gelang Fernandez aber doch noch der Satzausgleich. Im dritten Abschnitt ließ die 22-Jährige dann wenig anbrennen, nach 2:18 Stunden war der Dreisatzerfolg fixiert.

Erster Saisontitel für Shnaider

“Das bedeutet mir auf jeden Fall sehr viel“, sagte Shnaider bei der Siegerehrung. ”Das ist eine großartige Leistung und ein toller Abschluss der Saison.“

Shnaider beendete mit dem Triumph in Tokio eine über einjährige Durststrecke, hatte sie ihren bis dato letzten Turniersieg doch im August 2025 in Monterrey geholt. Die Russin, die sich in der Weltrangliste auf Rang elf verbessern wird, hält nun bei sechs Karrieretiteln.

Das Einzel-Tableau in Tokio

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